Deutscher Staatsbürger aus U-Haft in der Türkei entlassen

Damit laut deutscher Bundesregierung noch neun aus politischen Gründen Inhaftierte

Berlin – Die Türkei hat nach Angaben der deutschen Bundesregierung einen aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Entlassung sei bereits am 22. Oktober erfolgt, teilte das Auswärtige Amt am Freitag mit. Die Person sei mit einer Ausreisesperre belegt worden. Um wen es sich handelt, wurde nicht bekannt. "Die betroffene Person hat uns gebeten, keine weiteren Angaben zur Identität zu machen", sagte ein Außenamtssprecher.

Damit befinden sich nach Angaben der Bundesregierung noch neun deutsche Staatsangehörige aus politischen Gründen in der Türkei in Haft, darunter die Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu. Ende Oktober war der Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner freigekommen und nach Deutschland zurückgekehrt. Der Prozess wegen angeblicher Terrorvergehen gegen ihn läuft in der Türkei aber weiter.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte nach dem gescheiterten Putschversuch im Sommer 2016 das Vorgehen gegen politische Gegner nochmals verschärft. (APA, 3.11.2017)