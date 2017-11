Real hofft gegen Las Palmas auf Rückkehr in Erfolgsspur

Nach zuletzt zwei Niederlagen – Barcelona im Camp Nou gegen Sevilla gefordert

Madrid – Real Madrid peilt in der spanischen Fußball-Meisterschaft eine Rückkehr in die Erfolgsspur an. Der Titelverteidiger empfängt am Sonntag den Abstiegskandidaten Las Palmas und könnte bei dieser Gelegenheit nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge wieder anschreiben.

Ein Sieg wäre für den Champions-League-Sieger auch dringend nötig, schließlich beträgt der Rückstand des Tabellendritten auf Spitzenreiter FC Barcelona schon acht Punkte. Den mit neun Siegen und einem Remis in die Liga gestarteten Katalanen steht mit dem Heimspiel am Samstag gegen den fünftplatzierten Champions-League-Teilnehmer FC Sevilla wohl die deutlich schwierigere Aufgabe bevor. (APA, 3.11.2017)