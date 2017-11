Die Filmstarts der Woche

foto: polyfilm

Chavela (USA/MEX/E 2017, 93 min)

Regie: Daresha Kyi, Catherine Gund

Chavela Vargas, Muse von Künstlern wie Pedro Almodovar, ist eine in jeder Hinsicht große Frau mit expressiver, dramatischer Stimme und einem Machismo, wie er in Mexiko sonst nur von Männern gepflegt wird. Den vielen offenen Fragen in Vargas Vita gehen Daresha Kyi und Catherine Gund nun in ihrem Dokumentarfilm nach, der aus teils unveröffentlichtem Material und Interviews mit Chavela sowie Weggefährten, Kolleginnen und Partnerinnen besteht.