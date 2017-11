"Call of Duty: WW2": Hohe Hardware-Anforderungen am PC

12 GB Arbeitsspeicher und starke Grafikkarte empfohlen

Activisions eben erschienener Zweiter-Weltkrieg-Shooter "Call of Duty: WW2" dürfte so manchen PC in die Knie zwingen. Bereits die minimalen Hardware-Anforderungen fordern ein ordentlich ausgebautes System, wie der Hersteller in einer Aussendung bekannt gab. Die empfohlenen Systemanforderungen beziehen sich auf eine flüssige Ausgabe mit 1080p-Auflösung und höchsten Detaileinstellungen.

Empfohlene PC-Systemanforderungen:



Prozessor: Intel® Core™ i5-2400 oder AMD Ryzen R5 1600X

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Festplatte: 90 GB freier Festplattenspeicher

Grafik: NVIDIA® GeForce® GTX 970 / GTX 1060 @ 6 GB oder AMD Radeon™ R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Version 11.0-kompatible Grafikkarte (oder äquivalent)

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Soundkarte: DirectX-kompatibel

Minimum-PC-Systemanforderungen:



Betriebssystem: Windows 7 64-Bit oder neuer

Prozessor: CPU: Intel® Core™ i3 3225 3.3 GHz oder AMD Ryzen™ 5 1400

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 90 GB freier Festplattenspeicher

Grafik: NVIDIA® GeForce® GTX 660 @ 2 GB / GTX 1050 oder ATI® Radeon™ HD 7850 @ 2GB / AMD RX 550

DirectX: Version 11.0-kompatible Grafikkarte (oder äquivalent)

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Soundkarte: DirectX-kompatibel

Käufer der Konsolenausgabe für PS4 und Xbox One müssen sich zwar keine Gedanken bezüglich ihrer Konfiguration machen, aber zumindest ebenso viel Platz auf der Festplatte freischaufeln. "Call of Duty: WW2" ist ab 18 Jahren für PC, PS4 und Xbox One erschienen. (red, 3.11.2017)