Tim Roth spielt Parksheriff in Neo-Western "Tin Star"

Strudel der Gewalt in einer kanadischen Kleinstadt – Ab Montag bei Sky

Wien – Tim Roth ("Pulp Fiction") wird ab 6. November in einer Eigenproduktion bei Sky zu sehen sein.

Der Brite spielt in "Tin Star" den ehemaligen britischen Kriminalpolizisten Jim Worth, der mit seiner Familie einen Neuanfang als Parkstrafen verteilender Polizist in einer kanadischen Kleinstadt sucht. Doch dann gerät er in einen Strudel der Gewalt, als eine Ölraffinerie gebaut wird.

Die zehn Episoden der Neo-Western-Serie, produziert von Amazon, sind immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. (APA, dpa, 3.11.2017)