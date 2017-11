25 Meter hohe Rottanne aus dem Ländle wird Wiener Christbaum

Baum heuer in Vorarlberg geschlägert – Illuminierung am Wiener Rathausplatz am 18. November

Bregenz/Wien – Der Christbaum, der dieses Jahr den Wiener Rathausplatz schmücken wird, kommt aus dem Ländle. Die 25 Meter hohe Rottanne wurde am Donnerstagabend in Frastanz-Felsenau (Bezirk Feldkirch) unweit des Landesbauhofs geschlägert. Sie wird nun für den Sondertransport nach Wien vorbereitet, informierte die Landespressestelle. Die feierliche Illuminierung erfolgt am 18. November.

Seit 1959 ist es Tradition, dass Wiens wichtigster Weihnachtsbaum alljährlich aus einem anderen Bundesland stammt. Der sorgfältig ausgewählte Baum aus dem Ländle ist rund 70 Jahre alt, am Stock misst die Tanne 60 Zentimeter im Durchmesser. Ausschlaggebend bei der Wahl seien neben Schönheit und Gardemaß vor allem die Möglichkeiten zum Abtransport, so Bernhard Kiener vom Veranstaltungsmanagement des Landes. So musste für das Fällen des Weihnachtsbaums am Donnerstagabend die L190 für zwei Stunden gesperrt werden.

Festakt mit Wallner und Häupl

Am Samstag werde die Tanne von der Feuerwehr Frastanz gebunden und in Netze verpackt, damit sie den Transportvorschriften entspricht. Als 31 Meter langer und vier Meter breiter Sondertransport wird der Weihnachtsbaum dann kommende Woche in zwei nächtlichen Fahrten nach Wien gebracht, wo er in den Morgenstunden des 8. November eintreffen wird. Am Mittwochvormittag wird die Tanne am Rathausplatz aufgestellt. Zweieinhalb Meter des Stammes werden dann im Untergrund versenkt, damit die Tanne sicher steht.

"Mit dem Baum übermittelt das Land Vorarlberg der Bundeshauptstadt Wien sowie allen Besucherinnen und Besuchern des weltbekannten Wiener Christkindlmarktes einen hell strahlenden Weihnachtsgruß", so Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Er wird die Baumbeleuchtung im Rahmen eines Festakts am 18. November gemeinsam mit Wiens Bürgermeister Michael Häupl erstmals einschalten. (APA, 3.11.2017)