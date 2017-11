Diebe stehlen aus Lieferwagen iPhones X im Wert von 370.000 Dollar

Während Apple-Fans weltweit kampieren, um ein iPhone X zu erhalten, bedienten sich drei Diebe einfach selbst

Drei Männer haben in San Francisco iPhone-X-Geräte im Wert von 370.000 Dollar gestohlen. Sie brachen einen UPS-Lieferwagen auf, der 313 iPhones zu einem Apple Store brachte. Der Diebstahl wurde von einem Hausbesorger beobachtet, nun läuft eine Fahndung. Kunden, die ihr Gerät beim betroffenen Apple Store bestellt haben, sollen dennoch ein iPhone X erhalten. Andere potenzielle Kunden haben jedoch das Nachsehen.

In Österreich ausverkauft

Das iPhone X kommt am Freitag weltweit in die Läden. Apple-Fans campierten teils vor Apple Stores, um einen Einblick in die "Zukunft des iPhones" zu ergattern. Unter diesem Motto hatte Apple selbst das iPhone im September präsentiert. In Österreich war das iPhone X nach wenigen Stunden bereits ausverkauft. (red, 3.11.2017)