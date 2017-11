Ausschreibung für neue Viennale-Leitung veröffentlicht

Interessenten haben bis 5. Dezember Zeit – Entscheidung soll bis spätestens 31. Jänner 2018 fallen

Wien – Bei der Viennale geht es Schlag auf Schlag: Nachdem am Donnerstagabend die 55. Ausgabe mit der traditionellen Abschlussgala endete, hat das Filmfestival am Freitag bereits die Ausschreibung für die neue Leitung ab 2018 veröffentlicht. Diese war notwendig geworden, nachdem Langzeitchef Hans Hurch im Juli überraschend verstorben und Franz Schwartz heuer nur interimistisch einsprungen war.

Bis 5. Dezember haben Interessenten nun Zeit, ihre Unterlagen an bewerbungen@viennale.at zu senden, wobei die Entscheidung über den neuen Direktor oder die künftige Direktorin spätestens bis 31. Jänner 2018 vom Viennale-Kuratorium auf Vorschlag einer Findungskommission getroffen werden soll. Als Vertragsdauer werden drei bis fünf Jahre mit Option auf Verlängerung angestrebt. Als Gehaltsorientierung sind 90.000 Euro Jahresbrutto, abhängig von Qualifikation und Erfahrung, vorgesehen.

Als Nachfolger für die Position, die Hans Hurch über 20 Jahre innehatte, erwartet man sich eine profilierte Persönlichkeit mit Erfahrung in verantwortungsvoller Position in der Programmierung namhafter internationaler Festivals oder vergleichbarer Institutionen. Ebenso gefragt sind die Vernetzung in der Szene und ein unabhängiges ästhetisches und politisches Urteilsvermögen sowie kaufmännische Kenntnisse und Erfahrungen. Bewerber müssen unter anderem ein Festivalkonzept im Umfang von maximal 10.000 Zeichen beibringen. (APA, 3.11.2017)