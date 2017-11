Deutsche Grüne skeptisch bezüglich Jamaika-Chancen

Omid Nouripour hält ein Scheitern für möglich – Jürgen Trittin fordert mehr Entgegenkommen von CDU, CSU und FDP – CDU zuversichtlich

Berlin – Der deutsche Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour hält ein Scheitern der Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition in Deutschland angesichts vieler Differenzen zwischen den Beteiligten für möglich. "Ich kann mir das durchaus vorstellen", sagte er am Freitag im Deutschlandfunk.

Nouripour hat nach eigenen Angaben zwar das Gefühl, dass in den Verhandlungen in den vergangenen Tagen Fortschritte gelungen seien. Die größten Unterschiede zwischen den Gesprächspartnern sieht Nouripour nicht in der Außen- und Sicherheitspolitik. "Da gibt es im Klimabereich, im Migrationsbereich, im Verkehrsbereich deutlich höhere Hürden zu überspringen."

In der Rüstungspolitik lehnt der Grünen-Politiker es ab, deutsche Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien so weiterlaufen zu lassen wie bisher. Dagegen sprächen die Menschenrechtslage in dem Land, dessen Politik in der Region und auch dessen Unterstützung für fundamentalistische Kräfte. Nouripour forderte zugleich eine Einhaltung der Regierungsrichtlinie, dass in Staaten mit negativer Menschenrechtsbilanz und in Konfliktregionen keine deutschen Waffen geliefert werden sollen. Zudem sieht er manche Auslandsmissionen der Bundeswehr kritisch.

"Lange Listen von Dissensen"

Auch Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat CDU, CSU und FDP vorgeworfen, seiner Partei zu wenig entgegenzukommen. Im ARD-Morgenmagazin zog er am Freitag eine düstere Bilanz der bisherigen Gespräche. "Wir haben zehn Tage zusammengesessen, zwölf Themen. Das Ergebnis sind acht Papiere mit langen Listen von Dissensen", sagte Trittin. "Und in vier Bereichen hat man es nicht einmal geschafft, sich darauf zu verständigen, worüber man sich nicht einig ist." Diese Meinungsunterschiede in den nächsten zwei Wochen abzuarbeiten, sei ein "schon sportives Programm".

Trittin äußerte den Eindruck, die CDU wolle offenbar möglichst lange geschäftsführend in der Regierung bleiben. Er frage sich, ob Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel klar sei, dass sie auf die Grünen in zentralen Punkten zugehen müsse, um eine neue Regierungskoalition zu erreichen.

Eines der umstrittensten Themen ist der für die Grünen besonders wichtige Klimaschutz. "Klimaziele sind einzuhalten", sagte Trittin. Das sagten auch CDU, CSU und FDP schon lange. Deutschland müsse hier mehr machen, weil das Land mehr Schadstoffe emittiere. "Wir haben die größten CO2-Quellen Europas, teilweise der Welt, bei uns stehen. Das sind Kohlekraftwerke, und die müssen halt reduziert werden", betonte Trittin. Niemand dürfe glauben, "dass man mit Grünen koalieren kann und dabei nicht das einhält, was man selber zehn Jahre versprochen hat".

CDU sieht weiter Chancen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich hingegen zuversichtlich geäußert, dass die Gespräche Erfolg haben werden. Zwar erwarte sie, dass in den nächsten Tagen wieder schwierigen Beratungen ins Haus stünden. "Aber ich glaube nach wie vor, dass wir die Enden zusammenbinden können, wenn wir uns mühen und anstrengen, und zwar in einer Art und Weise, dass jeder Partner seine Identität zur Geltung bringen kann."

Auch die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sieht weiter Chancen auf eine Verständigung. "Ich glaube, es müssen alle über den Schatten springen", sagte Klöckner am Freitag im ARD-Morgenmagazin. Sie sehe nach wie vor die Möglichkeit, "dass man sich da einigt". Es gehöre bei Sondierungen dazu, dass man die strittigen Themenfelder benenne und unterschiedliche Herangehensweisen deutlich mache.

Dass die Jamaika-Verhandler etwa in der Agrarpolitik bisher keine gemeinsamen Positionen fanden, hält Klöckner für nicht verwunderlich. Schließlich gingen die beteiligten Parteien mit sehr unterschiedlichen Positionen an dieses Thema heran. Im Streit über die Energiepolitik kritisierte Klöckner Forderungen der Grünen nach einer schnellen Abschaltung von Kohlekraftwerken. Es sei nicht ehrlich, sich einen nationalen Rahmen zu geben für die Energiepolitik, dann aber in Grenzfällen auf Atomstrom aus Frankreich zurückzugreifen. (APA, red, 3.11.2017)