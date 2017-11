Meinl-Bank blitzt mit Klage gegen Republik Österreich ab

Die Eigentümer des Instituts forderten 200 Millionen Euro, die Republik muss ihre Verfahrenskosten selbst tragen

Wien – Die Meldung hatte wie eine Bombe eingeschlagen. Im Jahr 2014, als in Österreich hitzig über die Rolle der Schiedsgerichte im Freihandelsabkommen TTIP diskutiert wurde, gab die Meinl-Bank bekannt, die Republik Österreich klagen zu wollen. Die Bank fühlte sich geschädigt, weil die Behörden bereits seit sieben Jahren wegen Untreue bei Meinl ermittelt hatten, so das Argument.

Am 30. Juli folgten den Worten Taten: Die Bank, konkret deren niederländische Eigentümerin Belegging-Maatschappij Far East B.V., brachte vor dem Schiedsgericht der Weltbank, dem International Centre for Settlement of Investment Disputes, eine Klage ein. Die Forderung belief sich auf 200 Millionen Euro. Far East hatte unter anderem behauptet, Österreich schade mit den "gezielten behördlichen Maßnahmen" der Bank. Zudem wurde die Einstellung aller behördlichen Verfahren in Österreich gefordert.

Nicht zuständig

Nun ist die Bank mit ihrer Klage gescheitert. Am 30. Oktober hat das Schiedsgericht in einem Vorverfahren seine Zuständigkeit verneint. Damit wurde die Klage abgewiesen, das Verfahren ist beendet, erklärt die Finanzprokuratur, die die Republik in der Sache vertreten hat.

Die Bankeigentümer hatten die Klage auf Basis eines Investitionsschutzabkommens zwischen Österreich und Malta eingebracht. Erst kurz zuvor hatten sie ihren Sitz auf den Inselstaat verlagert. Dem Vernehmen nach war diese Konstruktion dem aus drei Richtern bestehenden Tribunal quasi zu tricky. In internationalen Schiedsverfahren ist das sogenannte "treaty shopping", bei dem ein Unternehmen seinen Sitz nur verlagert, um klagen zu können, verboten.

Kosten muss jeder selbst tragen

Faktum ist, dass das Schiedsgericht zu der Einsicht gelangte, dass das Investitionsschutzabkommen Malta – Österreich nicht anzuwenden ist. Über Details aus dem Verfahren wurde nichts bekanntgegeben.

Die Kosten muss jede Partei selbst tragen. Auch dazu gilt: Stillschweigen. Die NGO Attac kritisierte trotz dieses Ausgangs das Prinzip der Schiedsgerichtsbarkeit: Die Klage einer maltesischen Briefkastenfirma zeige exemplarisch, wie die Konzernklagsrechte einer kleinen Gruppe Sonderrechte einräumen, die sonst niemand habe. (Renate Graber, András Szigetvari, 3.11.2017)