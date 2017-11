Koalitionsverhandler sind "ein gutes Stück vorwärts gekommen"

Am Freitag wollen Kurz und Strache über ihren "Kassasturz" in der ersten Woche der Gespräche berichten

Wien – Die Steuerungsgruppe der Koalitionsverhandler ist am Donnerstag "ein gutes Stück vorwärts gekommen", hieß es am Donnerstag im Anschluss. Am Freitag treffen sich neben den Chefverhandlern auch die Untergruppen zu den Bereichen Europa, Justiz sowie Verfassung.

orf Zu Mittag trifft sich die Steuerungsgruppe mit Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache.

Am Donnerstag trafen sich die Fachgruppen Kultur, Gesundheit, Sport, Arbeit und Integration. Am Freitag tritt die Untergruppe zum Thema Europa und Außenpolitik mit ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger, FPÖ-Vizebürgermeister Johann Gudenus, Karin Kneissl und Alexander Schallenberg zusammen. Auch Justiz wird morgen diskutiert und zwar von Vizekanzler Wolfgang Brandstetter (ÖVP) und Volksanwalt Peter Fichtenbauer (FPÖ). Der Themenbereich Verwaltungsreform und Verfassung beschäftigt Josef Moser (ÖVP) und Harald Stefan (FPÖ) .

Die Steuerungsgruppe mit ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache kommt ebenfalls am Freitag ab 12 Uhr wieder im Palais Niederösterreich zusammen. Im Anschluss werden sie in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse des dieswöchigen "Kassasturzes" berichten. (APA, red, 3.11.2017)