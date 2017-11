Irak: Armee rückt in IS-Bastion Al-Qaim ein

Letzte Stadt, die die Terrormiliz Islamischer Staat im Irak noch kontrolliert

Bagdad – Irakische Streitkräfte sind nach Armeeangaben in die Stadt Al-Qaim vorgerückt, die letzte Bastion der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in dem Land. Der "Angriff auf das Zentrum von Al-Qaim" habe begonnen, sagte ein irakischer General am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. An dem Vormarsch waren demnach irakische Truppen und Anti-Terror-Einheiten beteiligt.

orf Die syrische Armee hat nach Angaben von Aktivisten die Stadt Deir al-Zor im Osten des Landes eingenommen. Die Jihadistenmiliz IS kontrollierte die Stadt seit 2014.

Zuvor waren IS-Stellungen in der Gegend mit Artillerie und aus der Luft bombardiert worden. Al-Qaim liegt in der Wüstenprovinz Anbar im Nordwesten des Irak nahe der Grenze zu Syrien, wo die IS-Miliz ebenfalls um ihre letzten Gebiete kämpft. (APA, 3.11.2017)