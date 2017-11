Umweltschützer warnt: E-Auto klimaschädlicher als Verbrennungsmotor

Club-of-Rome-Präsident Ernst Ulrich von Weizsäcker will keine Schnellschüsse beim Verbrennungsmotor

Wien/Stockholm – Wie grün ist das Elektroauto? Grün genug oder doch nicht? Die Meinungen zu diesem Thema sind durchaus geteilt. Jetzt warnt ausgerechnet der Präsident des auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Club of Rome die deutschen Grünen davor, in den Koalitionssondierungen auf einem Aus des Verbrennungsmotors zu bestehen. "Bitte kein Schnellschuss beim Verbrennungsmotor", schreibt der Naturwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker in der Zeitung "Heilbronner Stimme" in einem Forderungskatalog zu den Jamaika-Gesprächen.

"Erstens ist das Elektroauto beim heutigen Strommix eher klimaschädlicher als der Verbrennungsmotor, zweitens kann man (Modell Audi) überschüssigen Windstrom, der sonst vernichtet wird, in Wasserstoff oder Methan umwandeln und damit den klimaneutralen Verbrennungsmotor füttern." Trotzdem müsse man "natürlich die E-Auto-Technik vorantreiben", so Weizsäcker.

Sauberer als Diesel

Eine Facette reicher ist mit einer weiteren Studie auch die Diskussion ob Elektroautos sauberer als Diesel sind. Forscher der belgischen Universität "Vrije Universiteit" (VUB)bejahen dies: Elektroautos sondern deutlich weniger Treibhausgas-Emissionen ab, als es bei vergleichbaren Dieselfahrzeugen der Fall sei. Dies sei selbst dann der Fall, wenn der geladene Strom aus Quellen mit besonders starkem CO2-Ausstoß stamme.

Selbst in Polen, wo Strom in großem Umfang mit Kohle erzeugt werde, lägen die Emissionen von Elektroautos der Studie zufolge ein Viertel unter denen von Dieseln. Im Jahr 2030 könnten Elektroautos in der EU laut der VUB durchschnittlich etwa 50 Prozent weniger CO2-Emissionen aufweisen als Dieselautos. Für ihre Berechnungen hat die Universität den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge, also auch deren Fertigung, die Batterieherstellung und den Energieverbrauch, herangezogen.

Die schwierige Frage nach der Ökobilanz

Was den reinen Fahrbetrieb betrifft, gibt es viele Studien, die das E-Auto im Vorteil gegenüber Pkws mit Verbrennungsmotoren sehen. Was die Gesamtbetrachtung, die etwa auch die Produktion der Akkus und die damit verbundenen CO2-Emissionen betrifft, so fällt das Ergebnis nicht immer ganz eindeutig aus. So kam etwa das schwedische Environmental Research Institute im Sommer zum Schluss, dass sich ein E-Auto, etwa in der Größe eines Tesla Model S, ökologisch erst rechne, wenn man acht Jahre damit gefahren ist.(rebu)