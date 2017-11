Wie aus dem iPhone-Kater wieder ein Hype wurde

Apples superteures neues iPhone sorgte an den Börsen schon öfter für einen Kater. Derzeit trauen Anleger dem Technologiekonzern wieder einiges zu. Die Aktie stieg nach Zahlen

San Francisco/Berlin – Es ist noch gar nicht solange her, als sich die Anleger vom neuen iPhone durchaus enttäuscht gezeigt haben: Apple kann den Märkten keine neuen Impulse geben unkte noch im September der eine oder andere Experte. Für Stirnrunzeln sorgten der hohe Preis von 1000 Dollar sowie der späte Verkaufsstart am 3. November. Der wäre nun also diesen Freitag. Und das nach einigen positiven Zahlen.

Kräftige Gewinnsteigerung

Im abgelaufenen Quartal steigerte Apple seinen Gewinn um knapp 19 Prozent auf 10,71 Milliarden Dollar. Marktführer Samsung machte in seiner Handysparte zuletzt einen Gewinn von rund drei Milliarden Dollar. Zehn Jahre nach dem ersten iPhone rechnet Apple angesichts besagten Jubiläumsmodells mit einem glänzenden Weihnachtsgeschäft. Der Umsatz werde im laufenden Quartal zwischen 84 und 87 Milliarden Dollar liegen, kündigte der wertvollste Technologiekonzern der Welt am Donnerstag an. Im nachbörslichen Handel zogen Apple-Aktien um 3,4 Prozent auf ein Rekordhoch an.

Immerhin waren der Ausblick aufs Weihnachtsgeschäft wie auch das abgelaufene Quartal positiver als von Analysten erwartet. Der Konzern aus Kalifornien kommt zurzeit auf eine Marktbewertung von 868 Milliarden Dollar und stellt damit jeden an der Börse gehandelten Konzern in den Schatten. Analyst Daniel Ives vom Marktforschungsinstitut GBH Insights hält es für möglich, dass Apple bald die Marke von einer Billion Dollar knackt. Zum Vergleich: Smartphone-Marktführer Samsung Electronics ist an der Börse rund 350 Milliarden Dollar wert, der Google-Mutterkonzern Alphabet kommt auf knapp 720 Milliarden Dollar.

Am Freitag im Handel

Am Freitag bringt Apple wie berichtet sein bisher teuerstes Smartphone – inklusive Gesichtserkennung – in den Handel, das wohl unter 1100 Euro kaum zu haben sein wird. Der Preis scheine Kunden kaum abzuschrecken, sagte Gartner-Analyst Brian Blau. Von richtig teuer kann man allerdings auch bei den neuen iPhones nicht sprechen. Man erinnere sich nur an die Luxusmarke Vertu, die ihren Kunden schon das Basismodell um knapp 5000 Euro verkaufte – 11.0000 durfte so ein gutes Stück schon einmal kosten.

Apples Finanzchef Luca Maestri erklärte jedenfalls, die Nachfrage nach dem Gerät sei sehr groß. Zuletzt hatte es immer wieder Berichte über Produktionsengpässe gegeben. Apple sei recht zufrieden damit, wie sich die Herstellung beim iPhone X entwickle, sagte Maestri. "Wo sich die Nachfrage- und Angebotskurve treffen, wissen wir nicht. Es gibt kein Vorgängerprodukt." Im vergangenen Weihnachtsgeschäft wurden mehr als 77 Millionen iPhones verkauft.

Umsatzanstieg auch in China

Insgesamt verkaufte Apple im abgelaufenen Vierteljahr 46,7 Millionen der Geräte. Die Smartphones tragen mehr als die Hälfte zum Gesamtumsatz bei, der von Juli bis September um rund zwölf Prozent auf 52,6 Milliarden Dollar anzog. Laut Maestri gelang auch die Trendwende in China, wo der Umsatz zuletzt wieder kletterte. In Indien hätten sich die Erlöse verdoppelt.

Apple verkauft neben dem iPhone auch sein iPad, Mac-Rechner sowie die Watch-Computeruhren. Der im Dezember kommende intelligente Lautsprecher HomePod wird die Produktpalette noch einmal erweitern. Analysten wie Blau gefällt das: Die Erweiterung werde dazu führen, dass dort auch der Umsatz zulege, sagt er. (Reuters/rebu, 3.22.107)