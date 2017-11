Aktivisten: Syrische Armee soll Deir ez-Zor eingenommen haben

Jihadistenmiliz IS kontrollierte Stadt seit 2014

Deir ez-Zor – Die syrische Armee soll nach Angaben von Aktivisten die Stadt Deir ez-Zor eingenommen. Mithilfe der russischen Luftwaffe sei die Stadt aus den Händen der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) zurückerobert worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk von Aktivisten in Syrien. Ihre Angaben können von unabhängiger Seite nur schwer überprüft werden. Die Kämpfe seien beendet, die Stadt sei unter der "totalen Kontrolle" der Regierungstruppen, teilte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, mit. Syrische Staatsmedien hatten zuvor von deutlichen Gebietsgewinnen der Armee in Deir ez-Zor berichtet.

Seit 2014 unter IS-Kontrolle

Die syrische Armee hatte am 5. September die seit 2014 andauernde Belagerung der Hauptstadt der gleichnamigen ostsyrischen Provinz durch die Jihadistenmiliz durchbrochen. Die ölreiche Provinz liegt an der Grenze zum Irak. (APA, 2.11.2017)