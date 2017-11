Anna Gasser ist Österreichs Sportlerin des Jahres

Snowboarderin vor Nicole Schmidhofer zur Nummer eins gewählt

Wien – Die Snowboarderin Anna Gasser ist am Donnerstagabend in der Marx-Halle in Wien erstmals in ihrer Karriere als Österreichs "Sportlerin des Jahres" ausgezeichnet worden. Die 26-jährige Kärntnerin setzte sich in der unter den Mitgliedern der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl klar vor Super-G-Skiweltmeisterin Nicole Schmidhofer durch.

Gasser hatte in der abgelaufenen Saison unter anderem den Freestyle-Gesamtweltcup sowie WM-Gold im Big-Air-Bewerb gewonnen. Sie ist die erste Snowboarderin, die als Österreichs "Sportlerin des Jahres" geehrt worden ist. (APA, 2.11.2017)