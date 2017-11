17-Jähriger brach im Training zusammen

Antwerpen – Joel Lobanzo, 17-jähriger Nachwuchsspieler von Royal Antwerpen, ist nach einem Herzstillstand während eines Trainings mit dem U19-Team gestorben. Betreuer und medizinisches Personal hatten am Dienstag auf dem Platz versucht, den Spieler wiederzubeleben. Lobanzo wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht, wo er einen Tag später starb. (APA, 2.11.2017)