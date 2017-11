VW will Banklizenz in Großbritannien beantragen

Konzern will für den Fall eines harten Brexits vorbereitet sein

Wolfsburg/London – Volkswagen will für seine Tochter Financial Services eine Bank-Lizenz in Großbritannien beantragen. Der Konzern befinde sich derzeit in Gesprächen mit der zuständigen britischen Regulierungsbehörde, um für den Fall eines harten Brexits vorbereitet zu sein, sagte ein Volkswagen-Sprecher am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht der "Financial Times".

Der Chef der britischen Sparte von VW Financial Services, David Maloney, sagte der Zeitung, durch eine Banklizenz dort würden sich die Unsicherheiten in Bezug auf den Brexit verringern und VW könne seinen Kunden weiter Finanzierungsprodukte anbieten. Bislang wickelt der Konzern Autokredite in Großbritannien über seine deutsche Banklizenz ab. Durch den Ausstieg des Landes aus der Europäischen Union könnte diese Berechtigung wegfallen. (APA/Reuters, 2.11.2017)