Seitenhieb auf Apple und Co: OnePlus 5T behält Kopfhörerstecker

Beibehalt wird mit Soundqualität und Nutzergewohnheiten begründet – Entfernung der Buchse sei nicht "couragiert"

Apple tut es, Xiaomi tut es, Google ebenso und auch HTC hat ihn schon eliminiert: Den Kopfhöreranschluss. Einzig die zwei koreanischen Größen, Samsung und LG, sind ihm bislang noch treu geblieben. OnePlus wird bald mit dem OnePlus 5T ein neues Modell vorstellen. Dabei wird man sich dem Trend hin zu "randlosen" Displays anschließen.

Eine Sorge hat Firmenchef Carl Pei nun aber ausgeräumt: Das verschlankte Design bringt keinen Abschied vom Kopfhörerstecker.

What do our phones have in common? 🎵 pic.twitter.com/sd9PcSdptw — OnePlus (@oneplus) November 1, 2017

Mehrheit hört verkabelt



"Was haben alle unsere Smartphones gemeinsam?", scherzte das Unternehmen in einem Tweet, der als Anspielung auf die nunmehr klinkenlose Konkurrenz verstanden werden kann. In einem Blogeintrag liefert er eine Begründung für die Entscheidung, die 3,5mm-Buchse beizubehalten.

Zwei Gründe nennt er, die den Ausschlag gegeben haben. Erstens sei die Audioqualität über verkabelte Hörer besser, da keine Komprimierung erforderlich sei, um der relativ niedrigen Datenrate von Bluetooth gerecht zu werden. In einer Umfrage innerhalb der eigenen Fancommunity hätten 70 Prozent der Nutzer gute Soundqualität für sehr wichtig befunden.

Gleich 80 Prozent der User, die über Kopfhörer telefonieren und Musik hören, tun dies mit verkabeltem Equipment. Für diese solle auch das OnePlus 5T eine Option sein. Daher habe man lieber darauf verzichtet, das Smartphone dünner zu machen.

Entfernung ist nicht "couragiert"

"Manchmal gehen Trends gegen unsere wichtigsten Werte", schreibt Pei zu dieser Entscheidung mit einem Seitenhieb auf Apple. "Und dies ist einer dieser Fälle, in denen wir respektvoll anderer Meinung darüber sind, was es bedeutet ‚couragiert‘ zu sein." Bei der Vorstellung des iPhone 7 hatte Apple die Streichung der Klinke noch ebenso bezeichnet.

Nun bleibt abzuwarten, ob man diese Entscheidung auch in Zukunft beibehält. Google hatte sich etwa bei der Vorstellung des ersten Pixel-Smartphones aus eigenem Hause ebenfalls über Apple lustig gemacht. Bei der zweiten Generation hat man den Kopfhöreranschluss selber ebenfalls eliminiert.

Wann das OnePlus 5T offiziell vorgestellt wird, ist noch nicht bekannt. Im Netz kursieren zwei Termine: Der 5. und der 16. November. Letzterer dürfte viel eher in Frage kommen. Denn er liegt nicht an einem Wochenende und kommt fast auf den Tag exakt ein Jahr nach dem OnePlus 3T. Zudem wäre bei einem Release am kommenden Sonntag wohl schon eine Event-Ankündigung veröffentlicht worden. (gpi, 03.11.2017)