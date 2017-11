Trump nominiert Powell als neuen Hüter für die Weltwährung

Der US-Präsident hat den als Favorit gehandelten Jeremy Powell für die Nachfolge von Janet Yellen an der Spitze der Fed nominiert

Normalerweise sind es promovierte Ökonomen, die an der Spitze der US-Notenbank die Weichen der Geldpolitik stellen. Ben Bernanke etwa hatte sich im akademischen Betrieb darauf spezialisiert, die Große Depression der 1930er-Jahre in all ihren Kapiteln zu studieren, was ihm zupasskam, als mit der Finanzkrise 2008 eine ähnliche Talfahrt drohte. Janet Yellen galt als Musterschülerin des Nobelpreisträgers James Tobin, eines Keynesianers, unter dessen Obhut sie ihre Doktorarbeit schrieb.

Kein Doktortitel in Ökonomie

Jerome Powell, von dem erwartet wurde, dass US-Präsident Donald Trump ihn noch am Donnerstag zum neuen Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed) ernennen würde, ist seit drei Jahrzehnten der Erste, der keinen Doktortitel in Ökonomie vorweisen kann. Der heute 64-Jährige ließ sich an der prestigeträchtigen Georgetown University zum Juristen ausbilden, wurde Anwalt und rückte ins Kabinett George Bushs des Älteren auf, im Finanzministerium zuständig für Geldinstitute. Seit 2012 sitzt er im Gouverneursrat der Fed, wo er die Zinsstrategie der kleinen Schritte, für die Yellen sehr markant steht, ohne Abstriche mittrug.

In den Protokollen der Fed lässt sich kein einziges Beispiel dafür finden, dass Powell der Frau an der Spitze dezidiert widersprach. Das "Wall Street Journal" nennt ihn denn auch den Kandidaten der Kontinuität, andere sprechen zugespitzter von einer Fortsetzung Yellens in Nadelstreifen.

Demokraten im US-Kongress sehen in der Personalie eine Bestätigung dafür, dass die bisherige Notenbankchefin richtig lag mit ihrem Kurs, nur vorsichtig an der Zinsschraube zu drehen, um den auf Touren gekommenen Wirtschaftsmotor nicht wieder abzuwürgen. Was zwangsläufig die Frage aufwirft, warum sie ihren Posten überhaupt räumen muss.

Yellen geht im Februar

Eigentlich besagt eine ungeschriebene Regel der Federal Reserve, dass man die Nummer eins nicht auswechselt, wenn erst eine vierjährige Amtszeit absolviert ist. Und dass ein neuer Präsident sie auch dann auf ihrem Posten lässt, wenn sie vom alten ernannt wurde. Der Letzte, der dies ignorierte, war 1978 Jimmy Carter. Dass sich auch Trump über die Tradition hinwegsetzt und Yellen bereits im Februar gehen muss, liegt wohl an seiner Dauerfehde mit Barack Obama.

Der 45. US-Präsident scheint förmlich besessen von der Idee, alles umstülpen zu müssen, was der vierundvierzigste beschloss. Auch personell. Dass er Powell den Zuschlag gab, zeigt indes, dass er eine inhaltliche Alternative zu Yellen im Grunde nicht will. Nur eben einen Vertreter der Yellen-Denkschule, der unter Obama weniger im Rampenlicht stand.

Konservative Republikaner hatten John Taylor favorisiert, einen Ökonomieprofessor der Universität Stanford, der als Falke der Zinspolitik gilt, unter anderem darauf bedacht, nicht erneut eine Immobilienpreisblase entstehen zu lassen.

Distanz zum Vorgesetzten

Auch Gary Cohn, einst Goldman-Sachs-Banker, heute ranghöchster Wirtschaftsberater im Weißen Haus, hatte sich Chancen auf den Fed-Posten ausgerechnet. Noch im Juli lag er gut im Rennen, doch als weiße Überlegenheitsfanatiker im August schwere Ausschreitungen in der Kleinstadt Charlottesville provozierten und Trump sie auf eine moralische Stufe mit linken Gegendemonstranten stellte, ging Cohn auf Distanz zu seinem Vorgesetzten. Die Administration könne und müsse mehr tun, um rechtsradikale Gruppen ohne Vorbehalt zu verurteilen, sagte er der "Financial Times", während er offenbar mit Rücktrittsgedanken spielte. Trump soll ihm die öffentliche Kritik wochenlang nicht verziehen haben.

Für Powell wiederum, schreibt das Online-Magazin "Politico", legte sich vor allem Finanzminister Steve Mnuchin ins Zeug. Die Beförderung des Bankgouverneurs, soll er argumentiert haben, würde an der Wall Street ganz sicher auf Zustimmung stoßen. Sie würde Börsianern die Angst vor einem Crash nehmen, vor einem Kurssturz, wie ihn allzu rasche Zinsanhebungen auslösen könnten. Aktienkurse auf Rekordhöhen – Trump lässt keine Gelegenheit aus, um sie als Beleg für den Erfolg seiner Wirtschaftspolitik zu feiern. (Frank Herrmann aus Washington, 2.11.2017)