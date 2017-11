Historischer Kalender – 5. November

1712 – Spaniens König Philipp V. (Enkel des französischen Königs Ludwig XIV.) verzichtet für sich und seine Nachkommen auf Thronansprüche in Frankreich. Das ermöglicht im Spanischen Erbfolgekrieg einen Waffenstillstand mit Großbritannien und den Niederlanden.

1757 – Im Siebenjährigen Krieg schlägt Preußenkönig Friedrich II. die Franzosen unter Charles de Rohan und eine Reichsexekutionsarmee in der Schlacht von Roßbach.

1772 – In Mannheim findet die Uraufführung der Oper "Themistokles" von Johann Christian Bach statt.

1832 – Im Covent Garden in London erfolgt die Uraufführung des historischen Melodrams "The Dark Diamond" von Adolphe Adam.

1882 – Smetanas Orchesterzyklus "Mein Vaterland" wird in Prag erstmals vollständig aufgeführt.

1892 – Im Berliner Architektenhaus werden 55 Gemälde des Norwegers Edvard Munch, eines Wegbereiters des Expressionismus, gezeigt. Die Ausstellung löst einen Skandal aus und muss vorzeitig abgebrochen werden.

1912 – Der Demokrat Woodrow Wilson wird zum Präsidenten der USA gewählt. Er besiegt den republikanischen Amtsinhaber William Howard Taft und den für die Progressive Party antretenden Ex-Präsidenten Theodore Roosevelt.

1937 – Hitler macht die deutsche Heeresspitze mit seinen kriegerischen Absichten vertraut ("Hoßbach-Protokoll"). Als spätesten Termin für die gewaltsame Lösung der "deutschen Lebensraumfrage" nennt er 1943-45, für ein Vorgehen gegen Österreich und die Tschechoslowakei das Jahr 1938.

1962 – "Kuba-Krise". Der Abzug der Mittelstreckenraketen von Kuba wird offiziell vollzogen. Am 15. November erfährt der sowjetische Staatschef Nikita S. Chruschtschow, dass das kubanische Staatsoberhaupt Fidel Castro vor einem Angriff gegen die Vereinigten Staaten nicht zurückschreckt und entscheidet sich dafür, alle Atomsprengköpfe in die Sowjetunion zurückzuschicken. Am 20. November hebt der amerikanische Präsident John F. Kennedy die Blockade Kubas auf.

1967 – In der Antarktis werden vom Flugzeug aus die bis dahin unbekannte eisbedeckte Lyddan-Insel sowie der Stancomb-Wills- und der Hayes-Gletscher entdeckt.

1972 – In Washington D.C. wird das US-Bundesamt für Indianer-Angelegenheiten von Vertretern der Ureinwohner besetzt, die damit gegen Nichteinhaltung von Autonomieverträgen und diskriminierende Behandlung protestieren.

1982 – Inbetriebnahme des größten Wasserkraftwerks der Welt bei Itaipu am Parana-Fluss an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay.

1987 – US-Präsident Reagan verabschiedet seinen Verteidigungsminister Caspar Weinberger. Nachfolger wird der bisherige Sicherheitsberater Frank Carlucci.

1987 – Govan Mbeki, Führer der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika und einer der Gründer des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) wird nach 23 Jahren aus der Haft auf Robben Island entlassen.

1997 – Der Nationalrat beschließt die Pensionsreform für Beamte. Am 7. November wird die Pensionsreform für Arbeiter, Angestellte, Selbstständige und Bauern beschlossen. Die wichtigste Neuerung ist die Verlängerung des Durchrechnungszeitraums von 15 auf 18 Jahre für Frühpensionisten. Die Anhebung erfolgt schrittweise in den Jahren 2003 bis 2020.

2007 – Nach wochenlangem Tauziehen einigt sich die Koalition auf die Schulreform. Demnach können Testversuche einer gemeinsamen Schule vorgenommen werden, sofern die Schulpartner dem auch zustimmen. Zusätzlich müssen auch alternativ andere Schulzweige in der Versuchsregion zur Verfügung stehen.

2007 – Die erste chinesische Raumsonde Chang'e-1 erreicht ihre Umlaufbahn um den Mond. Im Mondprogramm der Volksrepublik China hat sie die Aufgabe, zunächst Mondoberfläche und Mondgestein zu erkunden.

Geburtstage:

Filippo Taglioni, ital. Tänzer (1777-1871)

Arnold Janssen, dt. kath. Theologe, Gründer des "Styler Missionswerks" (1837-1909)

Paul Wittgenstein, öst. Pianist (1887-1961)

Roy Rogers, US-Schauspieler (1912-1998)

Jacqueline Auriol, franz. Fliegerin (1917-2000)

Sam Shepard, US-Schriftsteller/Schausp. (1943-2017) (n.a.A. 1942-2017)

Todestage:

Angelica Kauffmann, schweiz. Malerin (1741-1807)

George Michael Cohan, US-Komponist (1878-1942)

Jacques Tati (eigtl. Tatischeff), frz. Schausp./ Regisseur (1907-1982)

Rene Goscinny, franz. Comic-Autor (1926-1977)

(APA, 5.11.2017)