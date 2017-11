Filmpremiere: "The Square"

Gewinnen Sie Kinokarten für den neuen Film von Ruben Östlund, der bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde!

Christian (Claes Bang) ist der smarte Kurator eines der größten Museen in Stockholm. Die nächste spektakuläre Ausstellung, die er vorbereitet, ist "The Square". Es handelt sich um einen Platz, der als moralische Schutzzone fungieren und das schwindende Vertrauen in die Gemeinschaft hinterfragen soll. Doch wie bei den meisten modernen Menschen reicht auch bei Christian das Vertrauen nicht weit – er wohnt abgeschottet in einem stylischen Apartment und würde seinen Tesla nicht unbeaufsichtigt in einer zwielichtigen Gegend parken. Als Christian ausgeraubt wird und ihm kurz darauf die provokante Medienkampagne zu "The Square" um die Ohren fliegt, geraten sein Selbstverständnis wie auch sein Gesellschaftsbild schwer ins Wanken ...

Pressestimmen

"Die wie mit dem Lineal gezogenen Bilder des Films erweitern sich zur beißenden Gesellschaftssatire, in der die Elastizität westlicher Toleranzvorstellungen geprüft wird. Dafür wurde er zurecht mit der Goldenen Palme prämiert." (Dominik Kamalzadeh, DER STANDARD)

"Grandiose Gesellschaftssatire ... Welche Szenen aufeinanderfolgen und welche Art von Humor Östlund bedient, ist unabsehbar – was den unverschämten Unterhaltungswert seines Films ausmacht und ihn zu einem der ersten großen Highlights des Festivals werden lässt." ("Spiegel online")

"Mit 'The Square' hat Östlund sich nun selbst übertroffen. Pointierte Dialoge, brillante Montagen sowie eine bestechend scharfe Milieustudie zeichnen den Film als einen der besten dieses Kinojahres aus." ("Neue Zürcher Zeitung")

"Eine der besten Realsatiren auf unsere liberale, politisch korrekte Gesellschaft und die Kunstwelt." ("Münchner Abendzeitung")

"... an original, visceral, uncomfortable and essential viewing experience." ("Screen International")

"This is high wire cinema." ("The Guardian")

"Östlund's eye for the subtleties of human behavior, especially public behavior, never fails."("New York Magazine")

"Ruben Östlund's 'The Square', which won the Palme d'Or at Cannes this past May, probably says more about the times we're living in than any other film you're likely to see this year." ("Village Voice")

"The film is full of delicious riffs." ("Wall Street Journal")

"It affirms that art, this movie very much included, can tell us things about ourselves that we'd prefer not to know." ("Los Angeles Times")

"This clever comedy from the Swedish director Ruben Östlund offers art-world satire alongside bigger questions to do with how we behave towards others." ("Time Out")

"'The Square' is both outlandishly funny and biting – and features a fascinating and sometimes disturbing performance by Terry Notary." ("Time Magazine")

"A potent, disturbing work that explores the boundaries of political correctness, artistic liberty and free speech in provocative ways." ("The Hollywood Reporter")

