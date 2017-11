Bisher unbekannter Hohlraum in der Cheops-Pyramide entdeckt

Forscher stellen mithilfe der Myonenradiographie eine große Struktur fest, deren Zweck noch Rätsel aufgibt

foto: reuters/mohamed abd el ghany Die Cheops-Pyramide (links) war bis zum Hochmittelalter das höchste Gebäude der Erde. Bis heute steckt es voller Geheimnisse.

Nagoya/Kairo – Im Jahr 2015 haben Archäologen in der altägyptischen Cheops-Pyramide westlich von Kairo mit thermografischen Methoden eine Reihe von rätselhaften Anomalien festgestellt. Die damaligen Funde lösten eine Diskussion darüber aus, ob es in der 4.500 Jahre alten Pyramide noch unentdeckte Räumlichkeiten geben könnte. Weitere Scans im Vorjahr mit ermutigenden Ergebnissen befeuerten diese Spekulationen.

Nun könnte aus all diesen vagen Hinweisen Gewissheit geworden sein: Ein internationales Team um den Japaner Kunihiro Morishima von der Universität Nagoya hat im Rahmen des "ScanPyramids Projects" mithilfe der sogenannten Myonenradiographie in dem einzigen noch erhaltenen Weltwunder der Antike einen rund 30 Meter langen Hohlraum entdeckt, der sich in der Nähe der Großen Galerie befinden soll.

illustr.: scanpyramids mission Der Querschnitt durch die Cheopspyramide zeigt die ungefähre Lage der neu entdeckten Struktur oberhalb der Großen Galerie.

Genaue Lage unklar

Die heute 138 Meter hohe Pyramide enthält drei Hauptkammern und zahlreiche Gänge. Die Große Galerie ist eine der drei Kammern und stellt mit einer Länge von 46 Metern und einer Raumhöhe von über acht Metern die größte bekannte Struktur dar. Der nun gut zwei Meter unter der Außenwand der Pyramide festgestellte vierte größere Hohlraum liegt offenbar direkt darüber und weist ebenfalls eine Höhe von rund acht Metern auf. Die genau Lage dieser Struktur– ob sie völlig waagrecht oder eher schräg verläuft – lässt sich vorerst nicht feststellen.

Das liegt vor allem an der Untersuchungsmethode, der sich das Team um Morishima bedient hat. Die eingesetzten Myonen-Detektoren reagieren auf Partikel, die in der oberen Atmosphäre bei der Wechselwirkung mit kosmischer Strahlung entstehen. "Etwa 10.000 Myonen treffen pro Quadratmeter und Minute auf die Erdoberfläche", erklärt Morishima. Dabei durchdringen sie Gestein mehr oder weniger mühelos. Nur ein kleiner Prozentsatz von ihnen wird davon abgelenkt, doch diese geringe Menge reicht aus, um sie zur Durchleuchtung von massiver Bauwerken wie eben die Pyramiden von Gizeh zu nutzen.

npg press Video: Das ScanPyramids Project.

Drei unterschiedliche Methoden lassen wenig Zweifel

Die Wissenschafter setzten für ihre Scans drei verschiedene Myonen-Detektoren an unterschiedlichen Stellen ein. Die nun im Fachjournal "Nature" präsentierten Ergebnisse lassen daher nur wenig Zweifel an der tatsächlichen Existenz des Hohlraums. "Wir haben einen signifikanten Überschuss an Myonen in einer Region fast parallel zur Großen Galerie nachgewiesen", meinen Morishima und seine Kollegen. Die Werte sprechen demnach eindeutig dafür, dass dort etwas vorhanden ist. Von einer dezidierten "Kammer" wollen die Forscher allerdings ausdrücklich nicht sprechen.

Ob der Hohlraum unterteilt ist, also möglicherweise eine Serie von mehreren Räumlichkeiten darstellt, oder doch eine einzige große Struktur bildet, lässt sich jedoch vorerst nicht aus dem Messungen schließen. Genauso wenig geben die Daten Aufschluss über den Zweck des Hohlraums und ob sich in seinem Inneren vielleicht noch Artefakte befinden.

Bei allem Enthusiasmus gibt es allerdings auch Kritiker: Unter anderem der frühere Generalsekretär der Altertümerverwaltung Zahi Hawass, der nun im Aufsichtsgremium des "ScanPyramids Projects" sitzt, wenden ein, dass der Eindruck eines Hohlraums auch durch einen Wechsel im Baumaterial entstehen könnte. Dem wiederum widersprechen Morishima und sein Team. (tberg, 2.11.2017)