Kern in Schwarz mit Bart bei Cave

Der SPÖ-Chef als begeisterter Konzertbesucher in der Stadhalle

Was wurde eigentlich aus der SPÖ? Diese scherzhafte Frage wurde in den vergangenen Tagen auf Twitter öfter gestellt. Beantwortet wurde sie am Mittwochabend zumindest zum Teil in der Wiener Stadthalle: Hier war beim Konzert von Nick Cave auch der amtierende Bundeskanzler und SPÖ-Chef, Christian Kern, gemeinsam mit Frau Eveline Steinberger-Kern. Standesgemäß für Cave-Fans trugen die beiden dort, wo Sebastian Kurz den türkisen Wahlkampf startete, Schwarz. Auch Kulturminister Thomas Drozda war in der "front-row" mit schwarzer Lederjacke anzutreffen.

Für Kern, der ungewohnt unrasiert auftrat, war das Konzert "ein Gesamtkunstwerk". Den Weeping Song fand er "sagenhaft". Die Ballade von Cave hilft Trauernden, wieder Hoffnung zu schöpfen: "This is a weeping song, but I won't be weeping long." (ras, 3.11.2017)