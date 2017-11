Heumarkt: Großspender klagt auf Unterlassung und Widerruf

Klage von Willi Hemetsberger richtet sich gegen Anwalt List, Initiative Denkmalschutz und Pilz-Politiker Zinggl

Wien – Willi Hemetsberger, einer der Großspender des Ithuba-Projekts des grünen Wiener Planungssprechers Christoph Chorherr, hat am Donnerstag wie angekündigt Klage gegen den Anwalt Wolfgang List eingebracht. Darin werde verlangt, die "haltlosen Anschuldigungen" nicht weiterzuverbreiten und "die bereits getätigten falschen Behauptungen zu widerrufen", hieß es in einer Aussendung.

Die Klage richtet sich auch gegen den Verein Initiative Denkmalschutz und gegen den ehemaligen Grünen und nunmehrigen Pilz-Kultursprecher Wolfgang Zinggl. Die Initiative hatte, vertreten durch List, vergangene Woche eine Sachverhaltsdarstellung bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht. Der Vorwurf: Durch Spenden von Immobilienunternehmen an Chorherrs Verein sei möglicherweise Einfluss auf dessen politische Tätigkeit als Planungssprecher genommen worden.

"Reines Fantasieprodukt"

"Die Behauptungen in der Sachverhaltsdarstellung betreffend meine Person sind ein reines Fantasieprodukt. Sie beruhen auf bloßen Unterstellungen und auf erschreckend schlechter Recherche", betont Hemetsberger.

Auch Tojner will klagen

Auch der Anwalt von Michael Tojner und dessen Unternehmen Wertinvest, Projektbetreiber des geplanten Hochhauses am Wiener Heumarkt, forderte List und die Initiative Denkmalschutz in einer Aussendung am Donnerstag auf, die "unrichtigen und rufschädigenden Behauptungen" zu unterlassen. Andernfalls werde man ebenfalls rechtliche Schritte setzen. (APA, 2.11.2017)