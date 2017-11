Devils auswärts ungeschlagen, Vanek, Raffl verlieren

New Jersey gewann bei Vancouver 2:0, Flyers unterlagen in Chicago 0:3 – Meilenstein für Thornton

Vancouver – Als einziges Team der NHL sind die New Jersey Devils auswärts weiter ungeschlagen. In Vancouver feierten die Devils am Mittwoch (Ortszeit) den neunten Sieg im elften Saisonspiel. Als 0:2-Verlierer mussten die Vancouver Canucks mit Österreichs Eishockey-Export Thomas Vanek vom Eis. Der Steirer blieb wie Michael Raffl beim 0:3 der Philadelphia Flyers bei den Chicago Blackhawks ohne Scorerpunkt.

Vanek schoss in 15:18 Minuten Einsatzzeit viermal auf das gegnerische Tor, insgesamt gab sein Team 37 Schüsse ab. Für Devils-Torhüter Corey Schneider war es das erste Shut-out der Saison. Raffl verzeichnete in acht Minuten auf dem Eis zwei Schüsse.

Einen Meilenstein in seiner Karriere setzte Joe Thornton. Der kanadische Stürmer der San Jose Sharks markierte mit einem Assist beim 4:1-Sieg gegen die Nashville Predators den 1.400. Scorerpunkt in der NHL. Er ist erst der 20. Spieler der Geschichte, der diese Marke erreicht hat. (APA, 2.11.2017)

Mittwoch-Ergebnisse der National Hockey League (NHL):

Vancouver Canucks (mit Vanek) – New Jersey Devils 0:2,

Anaheim Ducks – Toronto Maple Leafs 1:3,

San Jose Sharks – Nashville Predators 4:1,

Chicago Blackhawks – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 3:0, E

dmonton Oilers – Pittsburgh Penguins 2:3