Fodas erster Kader mit Ulmer und Siebenhandl, ohne Janko

Der neue Teamchef nominierte für den Test gegen Uruguay seinen ersten Kader. Andreas Ulmer und Jörg Siebenhandl sind mit dabei

Der neue ÖFB-Teamchef Franco Foda hat am Donnerstag Andreas Ulmer in seinen ersten Kader für das Testspiel am 14. November gegen Uruguay in Wien berufen. Der Salzburger Linksverteidiger war von Vorgänger Marcel Koller zuletzt nicht berücksichtigt worden. Außerdem dabei sind wieder Kevin Wimmer (Stoke) und die Sturm-Graz-Akteure Jörg Siebenhandl, Stefan Hierländer und Deni Alar.

"Mit Deni Alar, Stefan Hierländer und Jörg Siebenhandl sind drei absolute Leistungsträger vom österreichischen Tabellenführer dabei, die in den letzten Monaten bereits im erweiterten Kreis dabei waren beziehungsweise auch schon im Kader aufgeschienen sind", erklärte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. Zur Nominierung Ulmers sagte Schöttel: "Andreas Ulmer bringt seit Jahren Top-Leistungen auf nationalem und vor allem auch auf internationalem Niveau."

Alessandro Schöpf (Schalke) gibt nach überstandener Knieverletzung sein Comeback, dafür steht Marc Janko (Sparta Prag) nicht einmal auf der Abrufliste. "Es hat ein Telefonat zwischen Franco Foda und Marc Janko gegeben. Er ist nach wie vor Teil des Nationalteams, Marcs Qualitäten sind hinlänglich bekannt. Wir nutzen die Chance, in Spanien neue Spieler näher anzusehen und zu testen", meinte Schöttel. Maximilian Wöber (Ajax) wird für die U21-Auswahl abgestellt. (APA, 2.11.2017)

ÖFB-Kader für das Testspiel gegen Uruguay

TOR:

Heinz Lindner (Grasshoppers, 14 Länderspiele)

Pavao Pervan (LASK, 0)

Jörg Siebenhandl (Sturm, 0)

VERTEIDIGUNG:

Moritz Bauer (Kasan, 3/0 Tore)

Kevin Danso (Augsburg, 4/0)

Aleksandar Dragovic (Leicester, 60/1)

Valentino Lazaro (Hertha, 10/0)

Sebastian Prödl (Watford, 64/4)

Andreas Ulmer (Salzburg, 3/0)

Kevin Wimmer (Stoke, 8/0)

MITTELFELD:

David Alaba (Bayern, 59/11)

Marko Arnautovic (West Ham, 66/16)

Julian Baumgartlinger (Leverkusen, 58/1)

Florian Grillitsch (Hoffenheim, 5/0)

Martin Harnik (Hannover, 68/15)

Stefan Hierländer (Sturm, 0)

Florian Kainz (Werder, 5/0)

Marcel Sabitzer (Leipzig, 28/4)

Louis Schaub (Rapid, 5/3)

Philipp Schobesberger (Rapid, 1/0)

Alessandro Schöpf (Schalke, 12/2)

STURM:

Deni Alar (Sturm, 0)

Guido Burgstaller (Schalke, 13/1)

Michael Gregoritsch (Augsburg, 5/0)