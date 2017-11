Kurz und Strache informieren am Freitag über Finanz-Ergebnisse

Drittes Treffen der Steuerungsgruppe – Bilanz der ersten Verhandlungswoche werden am Freitag präsentiert

Wien – Die Steuerungsgruppe der Koalitionsverhandler trifft sich am Donnerstag zum bereits dritten Mal zum Thema Finanzen. Am Freitag werden ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die Ergebnisse der ersten Woche präsentieren.

Manche der Fachgruppen haben bereits ihre Arbeit aufgenommen, andere sollen ab nächster Woche verhandeln. Am Donnerstag treten neben der Steuerungsgruppe unter anderem die Untergruppen zu Kunst und Kultur, Sport, Integration und Gesundheit zusammen. In der Gruppe Soziales, die von August Wöginger (ÖVP) und Dagmar Belakowitsch (FPÖ) geleitet wird, ist auch ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm vertreten, sie wird die Frauenagenden diskutieren – die Teilnehmer sind aber noch nicht gemeinsam am Tisch gesessen.

Schittenhelm ließ bereits nach dem schwarzen Wahlsieg am 15. Oktober wissen, dass sie in der Frauenpolitik jedenfalls keine Rückschritte will. Angesprochen auf die aktuellen Einsparungen im schwarz-blau regierten Oberösterreich, wonach die Kinderbetreuung nachmittags wieder kostenpflichtig wird, meinte Schittenhelm grundsätzlich, dass nicht alles kostenlos sein kann, die Beiträge aber für die Familien sozial verträglich sein müssen. (APA, 2.11.2017)