Katalonien: Puigdemont ließ abgesetzte Minister allein nach Madrid reisen

Katalanische Regierungsmitglieder erschienen vor dem Staatsgerichtshof, ihr Chef blieb in Brüssel

Madrid – Abgesetzte katalanische Regionalminister sind am Donnerstag zu einer Anhörungen vor dem spanischen Staatsgerichtshof erschienen. Der von der Zentralregierung entmachtete Regionalpräsident Carles Puigdemont kam dagegen nicht. Puigdemont, der sich zuletzt in Brüssel aufhielt, hatte bereits im Vorfeld klargestellt, er werde nicht nach Madrid reisen.

Eine Richterin des für besonders schwere Straftaten zuständigen Staatsgerichtshofs – der Audiencia Nacional – hatte am vergangenen Dienstag Puigdemont und 13 Mitglieder seiner Regierung vorgeladen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Rebellion, Aufruhr und die Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Nach der Anhörung könnte die Richterin Anklage erheben.

Überraschender Auftritt von Ministerin

Für Überraschung sorgte das Erscheinen der früheren katalanischen Ministerin für Institutionelle Beziehungen, Meritxell Borràs, die bis zuletzt mit Puigdemont und drei weiteren ehemaligen Regionalministern in Brüssel gewesen war. Nicht in Madrid gesehen wurde vorerst der frühere Minister Lluís Puig, der nicht nach Brüssel gereist war.

Parallel zu der Anhörung vor dem Staatsgericht finden am Donnerstag und Freitag auch Anhörungen vor dem Obersten Gericht in Madrid statt. Dort sollen die Ex-Präsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell, und vier weitere ehemalige Abgeordnete aussagen.

Das Regionalparlament hatte am Freitag die Unabhängigkeit ausgerufen. Die Zentralregierung setzte daraufhin die Regionalregierung ab und löste das Parlament in Barcelona auf. Für den 21. Dezember sind Neuwahlen in Katalonien angesetzt. (APA, 2.11.2017)