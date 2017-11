UPC mit 56.000 Mobilfunkkunden

Provider meldet gute Geschäftszahlen für das dritte 3. Quartal 2017

Die Preiserhöhungen zahlen sich aus. Der Kabelnetzbetreiber UPC hat in Österreich zwischen Juli und September mehr umgesetzt und in Summe ein Plus bei der Abonnentenzahl verbucht. Weitere Rückgänge gab es hingegen bei den Fernsehkunden. Der Umsatz legte im dritten Quartal um 2,8 Prozent auf 87,8 Mio. Euro zu, teilte das Unternehmen am Donnerstag per Aussendung mit.

56.000 Mobilfunkkunden

Die Zahl der Internetkunden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 4.000 auf 512.000, jene der Festnetz-Abonnenten um 9.000 auf 450.000. Im Mobilfunkbereich wuchs die Kundenzahl um 8.000 auf 56.000. Ein erneutes Minus gab es im Fernsehgeschäft, die Zahl der TV-Kunden sank um 4.000 auf 468.000.

"Die Umstellung von analogen zu digitalen Sendesignalen konnte im Berichtszeitraum erfolgreich abgeschlossen werden, damit ist Österreich 100-prozentig digital", heißt es in der Mitteilung weiter. UPC ist eine Tochter des internationalen Kabelnetz-Betreibers Liberty Global mit Sitz in London. (APA, 2.11. 2017)