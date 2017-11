Konjunkturaufschwung bringt kräftigen Anstieg bei Stellenanzeigen

Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück, die Aktion 20.000 zeigt Wirkung bei Älteren und Langzeitarbeitslosen

Wien – Der Konjunkturaufschwung lässt die Arbeitslosenzahlen weiter sinken. Ende Oktober waren in Österreich im Vergleich zum Vorjahresmonat 4,6 Prozent weniger Personen ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 393.029 Personen ohne Beschäftigung, die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition sank damit um 0,7 Punkte auf 7,9 Prozent.

Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslose sank per Ende Oktober um 7,4 Prozent, allerdings gab es 8,6 Prozent mehr Schulungsteilnehmer beim Arbeitsmarktservice, teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit.

Zahlen sinken seit März kontinuierlich

Die Arbeitslosenzahl sinkt seit März kontinuierlich. Zuvor war sie zwischen Mitte 2011 und Ende 2016 stetig gestiegen und hatte ein Rekordhoch in der Zweiten Republik erreicht.

Das vergleichsweise starke Wirtschaftswachstum wirkt sich auch auf die Stellenanzeigen aus: Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen erhöhte sich im Vergleich zum September um 44,5 Prozent auf 59.202. Laut einer vorläufigen Prognose waren 3,676 Millionen Menschen unselbstständig beschäftigt, ein Zuwachs um 1,8 Prozent.

Mit Ausnahme Vorarlbergs sinkt die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern. West-Ost-Gefälle ist keines auszumachen. Am stärksten verringerte sich die Arbeitslosenzahl in der Steiermark und Tirol, gefolgt vom Burgenland.

Für die im Wahlkampf so präsente Gruppe der Älteren und der Langzeitarbeitslosen gibt es jeweils gute Nachrichten. Mit lediglich 58 zusätzlichen Personen über 50 auf Jobsuche ist der wiederholte Anstieg bei dieser Gruppe de facto angehalten. Insbesondere wenn man bedenkt, dass aufgrund der Demographie der Anteil der Gruppe "50 plus" an den Beschäftigten in den vergangen Jahren gewachsen ist. Auch der Anstieg der Langzeitarbeitslosen (über ein Jahr) stagnierte mit einem Plus von nur 0,1 Prozent.

Die Aktion 20.000 habe hier einen Unterschied gemacht, sagt AMS-Vorstand Herbert Buchinger dem STANDARD. Rund 1.000 Personen wurden in den Modellregionen vermittelt. Dabei übernimmt das AMS befristet die Lohnnebenkosten für die Neueinstellung Älterer und Langzeitarbeitloser.

Kritiker befürchten allerdings starke Mitnahmeeffekte durch Einstellungen, die früher oder später ohnehin stattgefunden oder nicht geförderte Personen betroffen hätten.

Weniger arbeitslose Ausländer

Einen leichten Anstieg gab es bei ausländischen Beschäftigungslosen (+0,2 Prozent). Das sei durch zusätzliche Flüchtlinge in Sprachkursen bedingt, so Buchinger. Derzeit sitzen zusätzlich 2.600 Asylberechtigte in Deutschkursen. Die Arbeitslosigkeit ohne Kurs- und Schulungsteilnehmer ist auch unter Ausländern deutlich gesunken (-6,4 Prozent).

Akademiker auf Jobsuche

Die einzige Gruppe mit einer Wachstumsrate vor der Kommastelle sind Akademiker mit einem Plus von 2,1 Prozent. Hier schlägt sich das allgemein höhere Bildungsniveau der Österreicher nieder, erklärt Buchinger. Die Arbeitslosenquote unter Akademikern sei aber stabil.

Im EU-Vergleich liegt Österreich nach Eurostat-Methode mit einer Arbeitslosenquote von 5,6 Prozent auf Rang zehn. Nach Tschechien (2,7 Prozent) freuen sich die Deutschen (3,6 Prozent) über die niedrigste Arbeitslosenquote in der EU. Das ist der geringste Wert seit der Wiedervereinigung. (slp, APA, 2.11.2017)