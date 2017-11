Neuer "Star Wars: The Last Jedi"-Trailer: Luke zurück am Millennium-Falken

Der achte Teil der Sternensaga kommt im Dezember in die Kinos

Er ist zurück: In einem neuen Trailer zu "Star Wars: The Last Jedi" besteigt der von Mark Hamill gespielte Luke Skywalker den Millennium-Falken. Das legendäre Raumschiff von Han Solo (Harrison Ford) hatte der Sohn von Bösewicht Darth Vader zuletzt in der Episode "The Empire Strikes Back" von 1980 betreten.

Besetzung

Fans der Saga feierten die kurze Szene des Clips, der am Mittwoch im Internet veröffentlicht wurde. "Ich wette, die meisten Kommentare werden sich darum drehen, dass Luke auf dem Millennium Falken ist", schrieb ein Nutzer unter das Video. Mit dabei sind neben Daisy Ridley (Rey) und Adam Driver (Kylo Ren) auch wieder die vergangenen Dezember verstorbene Carrie Fisher (Prinzessin Leia) und ihre Tochter Billie Lourd als Lieutenant Connix.

star wars

Der achte Teil der Science-Fiction-Reihe kommt Mitte Dezember in die Kinos. (APA, dpa, 2.11.2017)