ÖVP-Wirtschaftsbund einigt sich auf Mahrer als Leitl-Nachfolger

Wirtschaftsminister wird zunächst Wirtschaftsbund-Chef, danach Präsident der Wirtschaftskammer

Wien – Die Entscheidung für die Nachfolge von Christoph Leitl ist gefallen. Harald Mahrer wird zunächst die Spitze des schwarzen Wirtschaftsbunds übernehmen. In weiterer Folge wird der 44-Jährige Leitl auch als Präsident der Wirtschaftskammer (WKO) ablösen. Das wurde dem STANDARD am Donnerstag bestätigt.

Am Mittwochabend hatte Leitl die Wirtschftsbund-Landesobleute versammelt und sie auf den aktuellen Wirtschaftsminister eingeschworen. Formal abgesegnet wird die Personalie am Donnerstagvormittag im rund 40-köpfigen Wirtschaftsbund-Präsidium. Um 11.30 Uhr treten Mahrer und Leitl dann gemeinsam vor die Presse.

Wirtschaftsbund stärkste Kraft in der WKO

Da der Wirtschaftsbund in der WKO rund zwei Drittel der Mandate stellt, besteht kein Zweifel, dass der ÖVP-Kandidat auch tatsächlich zum Kammerpräsidenten gewählt wird. Leitl hatte das Amt bereits seit dem Jahr 2000 inne, die aktuelle Periode würde eigentlich noch bis 2020 laufen.

Leitl wollte anfangs noch die EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 als Präsident absolvieren und erst danach übergeben. In den vergangenen Monaten war der Druck auf den 68-Jährigen, für einen raschen Wechsel zu sorgen, aber gestiegen. Neben Mahrer hatten auch der steirische WKO-Chef Josef Herk und der Wiener Landespräsident Walter Ruck Ambitionen auf die Leitl-Nachfolge. Beide konnten aber offensichtlich nicht ausreichend Unterstützer gewinnen.

PR-Experte

Mahrer war, bevor er Minister wurde, bereits Staatssekretär im Wirtschaftsministerium unter dem damaligen Parteichef Reinhold Mitterlehner. Vor seiner politischen Karriere war er im PR- und Lobbyinggeschäft tätig, unter anderem als geschäftsführender Gesellschafter der Agentur Pleon Publico. In jungen Jahren engagierte sich Mahrer in der Studentenpolitik, von 1995 bis 1997 war er ÖH-Vorsitzender an der Wirtschaftsuni Wien. (go, 2.11.2017)