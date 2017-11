Ungereimtheiten nach Rettung von Seglerinnen im Pazifik

Die Frauen hätten jederzeit Hilfe anfordern können. Außerdem gibt es Zweifel an dem Sturm, in den sie angeblich geraten waren

Honolulu – Nach der vielbeachteten Rettung zweier Seglerinnen im Pazifik sehen Kritiker Ungereimtheiten. Die beiden Frauen waren vergangene Woche von der US-Marine gerettet worden – nach fünf Monaten Irrfahrt, wie es hieß. Laut Marine waren sie im Frühjahr in Hawaii aufgebrochen, um nach Tahiti zu segeln, kamen aber vom Kurs ab und wurden schließlich etwa 1.400 Kilometer südöstlich von Japan entdeckt.

In den vergangenen Tagen sahen sich die beiden Frauen, Jennifer Appel und Tasha Fuiava, jedoch mit wachsenden Zweifeln an ihrer Geschichte konfrontiert. So erklärte die Küstenwache, dass die Seglerinnen eine Notfunkbake an Bord hatten – ein Gerät, mit dem sie ein Notsignal hätten absetzen können und das ihre Position angezeigt hätte. Die Frauen aktivierten dieses aber nicht.

"Pan-Pan"-Signal

Nach der Rettung hatten die Seglerinnen gesagt, sie hätten täglich Notrufe abgegeben. Dabei handelte es sich aber wohl um andere Signale: Appel teilte ABC mit, sie habe ein sogenanntes "Pan-Pan"-Signal verwendet, das im Gegensatz zu einem Mayday-Signal keine lebensbedrohliche Gefahr signalisiere.

Den Verzicht auf die Notfunkbake erklärte Appel damit, dass sie sich nicht in unmittelbarer Gefahr befunden hätten. Sie habe gelernt, dass man die Notfunkbake nur nutze, wenn man in einer akuten Gefahrensituation sei, sagte sie in einem Video des Senders ABC. Da das Boot funktioniert habe, sie eine begrenzte Manövrierfähigkeit gehabt hätten sowie Wasser und Lebensmittel an Bord gewesen seien, habe sie sich nicht akut gefährdet gefühlt. Sie seien verzweifelt gewesen, hätten aber nicht die US-Küstenwache alarmieren wollen. Deren Ressourcen seien schließlich begrenzt, sagte Appel weiter.

Keine Sturmwarnung

Zweifel gibt es aber auch daran, ob die beiden – wie angegeben – am 3. Mai in einen schweren Sturm gerieten, bei dem sie ihr Handy verloren. Der Sender CNN zitierte einen Meteorologen des US-Wetterdiensts in Hawaii mit der Aussage, es habe am 3. Mai und den Tagen danach keinen Sturm nahe Hawaii gegeben. In den Meerengen Alenuihaha und Pailolo habe es lediglich eine Warnung vor starken Winden gegeben, aber keine Sturmwarnung.

Die US-Marine, die sich vergangene Woche ausführlich zu dem Fall geäußert hatte, war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. (APA, 2.11.2017)