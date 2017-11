Belästigung: Britischer Verteidigungsminister tritt zurück

Michael Fallon griff Radiomoderatorin ans Knie

London – Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon ist nach Vorwürfen sexueller Belästigung zurückgetreten. Dies gab sein Ministerium am Mittwochabend in London bekannt. In einer Erklärung gegenüber der BBC räumte Fallon Fehlverhalten ein.

In einem Zeitungsbericht war Fallon zuvor beschuldigt worden, im Jahr 2002 einer Radiomoderatorin an das Knie gegriffen zu haben. (APA, AFP, 1.11.2017)