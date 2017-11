CIA veröffentlicht Bin-Laden-Archiv

470.000 Dateien mit Dokumenten und Video

Washington – Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat ein gigantisches Archiv aus dem Besitz des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden veröffentlicht. Die Bürger erhielten so die Möglichkeit, "weitere Einblicke in die Planungen und Arbeitsweise dieser Terrororganisation zu gewinnen", erklärte CIA-Chef Mike Pompeo am Mittwoch in Washington.

Das nun im Internet frei zugängliche Archiv enthält 470.000 Dateien mit schriftlichen Dokumenten und Videos. Beschlagnahmt worden waren die Materialien von dem US-Elitekommando, das Bin Laden im Mai 2011 in seinem Versteck in Pakistan überrascht und erschossen hatte. Nach Angaben von Forschern des Politikinstituts Foundation for Defense of Democracies (Stiftung für Verteidigung von Demokratien), die das Archiv vorab durchforsten konnten, ermöglicht dieses in der Tat neue Erkenntnisse.

Die Dokumenten würden helfen, "einige der Leerstellen zu füllen, die wir noch hinsichtlich der Al-Kaida-Führung haben", sagte der Experte Bill Roggio. Das Archiv enthält nach Angaben dieser Forscher beispielsweise Tagebücher Bin Ladens. Auch ein Video der Hochzeit von dessen Lieblingssohn Hamsa, die offenbar im Iran stattfand, sei zu sehen. Es handle sich um die ersten frei zugänglichen Bilder des Bin-Laden-Sohnes, auf denen dieser als Erwachsener gezeigt werde. (APA, AFP, 1.11.2017)