Youth League: Salzburg vor Playoff-Einzug

4:2 bei Sparta Prag zwölfter Sieg in Folge für Titelverteidiger

Prag – Das Fußball-U19-Team von Red Bull Salzburg steht in der Youth League vor dem Einzug ins Playoff. Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch das Zweitrunden-Hinspiel auswärts gegen Sparta Prag mit 4:2 und feierte damit in dem UEFA-Nachwuchs-Bewerb bereits den zwölften Sieg in Folge. Das Rückspiel steigt am 21. November in Grödig.

Die Tore für die Salzburger erzielten Alexander Schmidt (6., 29.), Luca Meisl (51.) und Nicolas Meister (56.). (APA, 1.11. 2017)