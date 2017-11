Sportbild des Tages

foto: imago/belga/stockman

1.11. 2017: Da liegt der Mann – und er hat alles gegeben. Mathieu Van Der Poel heißt der Sieger der 29. Ausgabe des Koppenbergcross, eines prestigereichen Querfeldein-Rennens in Belgien. Seinen Namen hat es vom Koppenberg, jener steilen Anhöhe, die durch den Rad-Klassiker Flandern-Rundfahrt Berühmtheit erlangt hat. Mit seinem Triumph beendete der 22-Jährige auch den Erfolgslauf seines größten Konkurrenten: der Belgier Wout van Aert hatte zuletzt drei Mal in Serie am Koppenberg gewonnen.