TV-und Radio-Tipps für Donnerstag, 2. November

Eco mit 1) Teure Projekte: was auf den neuen Finanzminister zukommt. 2) Große Pläne: Telekom Austria -Chef will es mit Google aufnehmen. 3) Mehr als Kerzen und Kränze: kostspielige Trends beim Totengedenken.

Am Schauplatz: Wo kein Gras mehr wächst 300.000 Hektar landwirtschaftlich nutzbare Flächen hat Österreich in den vergangenen 50 Jahren verloren. Betonierte Flächen können aber kein Wasser aufnehmen. Das führt zu Überschwemmungen oder aber auch zu Trockenheit. Robert Gordon sprach mit Gärtnerinnen, Bauern und Bodenkundlern. Bis 22.00, ORF 2

Heute konkret: Zahngold und Prothesen – Was nach der Einäscherung mit Edel- und Nichtedelmetallen passiert Immer häufiger werden in Österreich Verstorbene eingeäschert. Was passiert mit den häufig vorhandenen Goldplomben? Bis 18.51, ORF 2

Radio-Tipps

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Der Stoff, aus dem die Träume sind Traum- und Schlafforscherin Brigitte Holzinger ist zu Gast bei Barbara Zeithammer. Bis 13.55, Ö1

15.00 MAGAZIN

Connected: Frostige Seelen Frost heißt das neue Game des österreichischen Entwicklerteams Kunabi Brother. Chris Stipkovits spricht mit Denis Mikan von Kunabi Brother über das Spiel und wie man es schafft, in der großen Games-Welt aus der Masse herauszustechen. Bis 19.00, FM4

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Videos gegen den Dschihad Zwei Wiener Jugendliche wollten nach Syrien in den Krieg ziehen. Sie wurden radikalisiert im Gefängnis, im Park und schließlich in einer Hinterhofmoschee in Wien. Geläutert leisten sie nun Widerstand gegen die IS-Propaganda im Internet – mit eigenen, professionell gestalteten Videos. Bis 18.55, Ö1

19.06 MAGAZIN

Dimensionen: Medizinische Versorgung aus dem 3D-Drucker – Prothesen für Uganda Während in Österreich die Krankenkassen für Prothesen und Physiotherapie aufkommen, sind Amputierte in Entwicklungsländern oft auf die Hilfe von NGOs angewiesen. An einer Reha-Klinik in Uganda testet man nun ein neues Verfahren für Prothesenherstellung: den 3D-Druck.

Bis 19.30, Ö1

21.00 GESPRÄCH

"Hier stehe ich und kann nicht anders!" – 500 Jahre Reformation Renata Schmidtkunz spricht mit Michael Bünker, Bischof der Evangelischen Kirche, Politikwissenschafterin Ulrike Guérot, Soziologin Shalini Randeria, Friedensaktivistin Viola Raheb und Politikerin Heide Schmidt über die Rolle der individuellen Verantwortung und ihre Grenzen in der sich verändernden Welt. Bis 22.00, Ö1