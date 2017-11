Thiem im Achtelfinale gegen Spanier Verdasco

Niederösterreicher hat gegen Nummer 39 der Welt eine 0:1-Bilanz

Paris – Dominic Thiem bekommt es beim Masters-1000-Tennisturnier in Paris-Bercy im Achtelfinale am Donnerstag mit dem Spanier Fernando Verdasco zu tun. Der 39. der Weltrangliste setzte sich am Mittwoch gegen den Südafrikaner Kevin Anderson mit 5:7,6:4,7:5 durch und ersparte Thiem damit ein Duell mit seinem "Angstgegner", gegen den er alle sechs Duelle verloren hat.

Gegen Verdasco hat Thiem das bisher einzige Duell vor zwei Jahren in Wimbledon verloren. Mit seiner Leistung im Zweitrundenmatch gegen den Deutschen Peter Gojowczyk war der als Nummer 5 gesetzte Niederösterreicher durchaus zufrieden. "Es war ein gutes Match, bis auf den Aussetzer bei 6:5,40:0 im zweiten Satz. Davor und danach war es echt in Ordnung", sagte Thiem.

Seine Fußprobleme hätten ihn nicht stark behindert. "Es ist nicht komplett gut, aber es ist besser. Ich hoffe, dass es so bleibt", meinte der für das ATP-Saisonfinale qualifizierte Weltranglisten-Sechste. (APA, 1.11.2017)