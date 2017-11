100 Jahre Balfour-Deklaration: Feiern in London, Proteste von Palästinensern

Die Balfour–Deklaration gilt als Basis für die Gründung des Staates Israel 1948 – Pro-palästinensische Gruppen rufen zu Protesten auf

Tel Aviv/London – Israel begeht heute den 100. Jahrestag der Balfour-Deklaration. Damit hatte der britische Außenminister Arthur Balfour im Ersten Weltkrieg den Zionisten zugesichert, ihr Vorhaben zur Schaffung einer Heimstätte für die Juden in Palästina zu unterstützen. Wörtlich hieß es darin: "Die Regierung Seiner Majestät betrachtet die Einrichtung eines nationalen Heims in Palästina für das jüdische Volk mit Wohlwollen und wird ihre besten Bestrebungen einsetzen, um das Erreichen dieses Ziels zu ermöglichen."

Großbritanniens Premierministerin Theresa May kündigte bei einer Debatte im Parlament vergangene Woche an, ihre Regierung werde den Jahrestag "mit Stolz" begehen. Israels Premier Benjamin Netanjahu wird am Donnerstagmittag zu Gesprächen mit ihr und Außenminister Boris Johnson in London erwartet. Für den Abend ist ein festliches Dinner anlässlich der 100-Jahr-Feier der Balfour-Erklärung geplant, an dem auch Labour-Chef Jeremy Corbyn teilnehmen sollte. Der Oppositionsführer müsse jedoch an einer Rede arbeiten und werde sich dabei von seiner Schatten-Außenministerin Emily Thornberry vertreten lassen, hieß es bereits am Montag.

Demonstrationen geplant

Parallel zur Balfour-Erklärung hatte London allerdings der arabischen Seite – mit Blick auf eine Schwächung des Kriegsgegners Osmanisches Reich – Hoffnungen auf einen eigenen Staat gemacht. Nach der Staatsgründung Israels mussten Hunderttausende Palästinenser fliehen. Pro-palästinensische Gruppen riefen für Samstag zu Demonstrationen in London auf.

Wie die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) am Montag mitteilte, sind auch eine internationale Konferenz in Ramallah sowie Demonstrationen in Gaza, Bethlehem, Jerusalem, Tel Aviv, Damaskus und Beirut geplant. (APA, red, 2.11.2017)