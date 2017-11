Nachrichtenplattform von Wikipedia-Gründer gestartet

Die "Wikitribune" soll in Zeiten von Falschmeldungen und Propaganda neutral und transparent berichten

Die erste Version der "Wikitribune" ist da: Dabei handelt es sich um jene Onlinezeitung, die vor einem halben Jahr von Wikipedia-Gründer Jimmy Wales ins Leben gerufen worden ist. Die Seite soll durch ihre Transparenz und die mögliche Mitarbeiter der Leser mehr Vertrauen in das Berichtete schaffen. Momentan ist Feature zu Katalonien sowie ein Nachrichtenüberblick abrufbar. Dabei ist zu erkennen, dass sich die Wikitribune stark auf andere etablierte Medien verlässt.

User sollen mithelfen

Die Seite soll ein fixes Stammpersonal besitzen, aber auch stark auf die Kollaboration mit Nutzern setzen. Sämtliche Änderungen an Artikeln können eingesehen werden. Nutzer sollen auch dabei helfen, die Artikel in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Die Seite orientiert sich an der Philosophie von Wikipedia, hat mit der Online-Enzyklopädie aber formell nichts zu tun. (red, 1.11.2017)