ÖVP-Kreise: Mahrer soll Leitl nachfolgen

In erstem Schritt in ÖVP-Wirtschaftsbund, WKO-Übergabe könnte Mitte 2018 erfolgen

Wien – Der nächste Wirtschaftskammer-Präsident wird wohl Harald Mahrer heißen. Wie der STANDARD aus ÖVP-Kreisen erfahren hat, wird Christoph Leitl den aktuellen Wirtschaftsminister in einem ersten Schritt zu seinem Nachfolger als Obmann des ÖVP-Wirtschaftsbundes vorschlagen. Das Wirtschaftsbund-Präsidium tagt am Donnerstag, am Mittwoch finden noch Vorgespräche mit den Wirtschaftsbund-Landesobleuten statt.

Damit wäre auch eine Vorentscheidung für die Kammerspitze gefallen. Der Wirtschaftsbund ist die mit Abstand stärkste Fraktion in der WKO und stellt daher auch immer den Präsidenten. Bis der 68-jährige Leitl auch die Präsidentschaft übergibt, werden aber wohl noch einige Monate vergehen. Dem Vernehmen nach ist eine Übergabe Mitte 2018 geplant.

Leitl strebt einvernehmliche Lösung an

Leitl selbst wollt sich am Mittwoch auf STANDARD-Anfrage nicht näher äußern. Er verwies lediglich auf die vereinbarten Treffen und sagte: "Wenn wir uns auf einen einvernehmlichen Vorschlag einigen können, würde ich das begrüßen." Näheres werde dann am Donnerstag kommuniziert.

Längerer Machtkampf



In der Kammer tobte seit Längerem ein Kampf um die Nachfolge Leitls. Einige Landesgruppen (vor allem jene Wiens, Niederösterreichs und der Steiermark) waren mit dem Kurs des Oberösterreichers nicht mehr zufrieden und drängten auf eine rasche Übergabe. Unter anderem sorgte die jüngste Kammerreform sowie die Grundsatzeinigung auf einen Mindestlohn von 1500 Euro in möglichst allen Branchen bis 2020 für Unmut.

Unmittelbar nach der Nationalratswahl gab Leitl bekannt, nun selbst mit der Suche nach einem Nachfolger beginnen zu wollen, drängen lassen wollte er sich damals noch nicht. Nun könnte aber doch alles schnell gehen.

Debatte um Kammerzwang

Ob es einen Zusammenhang zu den aktuellen Regierungsverhandlungen gibt, ist unklar. Wie berichtet drängt die FPÖ darauf, die Pflichtmitgliedschaft bei Wirtschafts- und Arbeiterkammer abzuschaffen. Im ÖVP-Wirtschaftsbund herrscht zudem Unmut darüber, dass man in die Koalitionsverhandlungen nicht stark eingebunden ist.

Mahrer wird ein gutes Verhältnis zum aktuellen ÖVP-Chef Sebastian Kurz nachgesagt. Dieses hätte aber auch der aktuelle Wiener WKO-Landespräsident Walter Ruck gehabt, dem, wie auch dem steirischen WKO-Boss Walter Herk, ebenfalls Interesse an der Präsidentschaft nachgesagt wurde. Ruck soll Kammer-intern auch bis zuletzt um Mitstreiter geworben haben.

PR und Lobbying

Nun sollen aber offensichtlich Fakten geschaffen werden. Mahrer ist 44 Jahre alt, war, bevor er Minister wurde, bereits Staatssekretär im Wirtschaftsministerium unter dem damaligen Parteichef Reinhold Mitterlehner.

Vor seiner politischen Karriere war der gebürtige Kärntner im PR- und Lobbyinggeschäft tätig. Unter anderem war er geschäftsführender Gesellschafter bei der Agentur Pleon Publico. In jungen Jahren engagierte sich Mahrer in der Studentenpolitik. Von 1995 bis 1997 war er ÖH-Vorsitzender an der Wirtschaftsuni Wien. (Günther Oswald, 1.11.2017)