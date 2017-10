Salzburg konserviert Form auch in CHL – 2:1 gegen Växjö

Red Bull im Achtelfinale mit knappem Vorsprung ins Rückspiel

Salzburg – Der EC Red Bull Salzburg hat seine jüngst gute Form auch am Dienstag in der Champions Hockey League gezeigt. Die Salzburger setzten sich im Achtelfinal-Hinspiel gegen den schwedischen Spitzenclub Växjö Lakers mit 2:1 (2:0,0:1,0:0) durch. Das Rückspiel folgt in einer Woche.

Nach vier Siegen in der heimischen Liga zeigten sich die Salzburger auch in der CHL gut in Schuss. Schiechl (3.) und Pallestrang (7.) sorgten für eine frühe Führung und die ließen sich die "Bullen" nicht mehr nehmen. (APA – 31.10. 2017)