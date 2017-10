New York: Offenbar mehrere Tote bei Zwischenfall in Manhattan

Fahrzeug soll mehrere Personen auf Radweg gerammt haben – Zeugen berichten von Schüssen

New York – Bei einem Zwischenfall mit einem Lastwagen sind am Dienstag in New York offenbar mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein Pritschenwagen soll in Lower Manhattan mit hoher Geschwindigkeit mehrere Personen auf einem Radweg gerammt haben und dann gegen einen Schulbus gefahren sein. Der Fahrer des Lkws soll aus dem Fahrzeug heraus geschossen haben. Die New Yorker Polizei hatte zunächst von einer Festnahme berichtet, nachdem mehrere Zeugen Schüsse gemeldet hatten.

Der Zwischenfall ereignete sich nahe der Chambers Street. Ein Video zeigte mehrere auf der Straße liegende Verletzte und beschädigte Fahrräder. Auf Bildern waren mindestens zwei mit weißen Tüchern abgedeckte leblose Körper zu sehen. (red, Reuters, 31.10.2017)