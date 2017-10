New York: Acht Tote bei Anschlag mit Lastwagen

Bürgermeister de Blasio: "Feiger Terrorakt" – Fahrzeug rammt mehrere Personen auf Radweg – Ermittler gehen von terroristischem Hintergrund aus

New York – Bei einer Attacke mit einem Lastwagen sind am Dienstag in New York mindestens acht Menschen ums Leben gekommen, ein Dutzend wurde verletzt. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sprach in einer Pressekonferenz von einem "feigen Terrorakt". Es sei zur Zeit aber nicht von einer weiteren konkreten Gefährdung durch eventuelle Komplizen auszugehen.

Wie die New Yorker Polizei berichtet, fuhr das Fahrzeug in Lower Manhattan mit hoher Geschwindigkeit auf einen Rad- und Fußweg auf und rammte dabei zahlreiche Personen und einen Schulbus der Stuyvesant High School. Der Wagen soll eine Strecke von rund zwanzig Blocks zurückgelegt haben.

Der Fahrer soll beim Aussteigen zwei Waffenattrappen gezeigt haben und wurde daraufhin von Polizisten niedergeschossen. Aus Kreisen der Justiz wurde verlautet, dass man bei den Ermittlungen von einem terroristischen Hintergrund ausgehe. Das FBI wurde zur Unterstützung des NYPD beigezogen. Der Täter wurde in ein Krankenhaus gebracht, zur Zeit geht die Polizei nicht von weiteren Verdächtigen aus.

Der Zwischenfall ereignete sich zwischen West Street und Chambers Street. Das One World Trade Center ist nur wenige Blocks entfernt. Ein Video zeigte mehrere auf der Straße liegende Verletzte und beschädigte Fahrräder. Auf Bildern waren mindestens zwei mit weißen Tüchern abgedeckte leblose Körper zu sehen.

Bei einer Pressekonferenz informieren derzeit der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio und der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, gemeinsam mit dem Polizeichef von New York über den Stand der Ermittlungen. (red, Reuters, 31.10.2017)