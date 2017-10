Norwegens Telemark will Winterspiele 2026

"Rückkehr in die Wiege des Skisports"

Oslo – Die norwegische Region Telemark will die Olympischen Winterspiele 2026 ausrichten. "Wir kehren zurück in die Wiege des Skisports", sagten die Initiatoren am Dienstag der Zeitung "Aftenposten". Man wünsche sich ein Sportfest wie 1994 in Lillehammer – die dortigen Winterspiele gelten seither als besonders gelungen.

In Telemark – der Hauptort ist Skien – könne Olympia wieder in einer natürlich schneereichen Region stattfinden und näher am Volk, echter und nachhaltiger sein als zuletzt. Einige Wettkämpfe könnten am Gaustatoppen ausgetragen werden, der als einer von Norwegens schönsten und spektakulärsten Bergen gilt. Die Hauptstadt Oslo liegt rund 150 Kilometer nordöstlich.

Genaue Pläne seien bewusst noch nicht gemacht worden, weil man die Bevölkerung einbeziehen wolle, sagten die Initiatoren laut Nachrichtenagentur NTB. In Innsbruck wurde kürzlich eine Olympia-Bewerbung nach einer Volksbefragung abgebrochen. Auch in Norwegen wurden Rufe nach einer solchen Abstimmung laut. Bis zum 31. März müsste die Bewerbung laut "Aftenposten" stehen.

In der derzeit informellen Sondierungsphase sind der Schweizer Kanton Wallis, die schwedische Hauptstadt Stockholm, Calgary (Kanada) und Sapporo (Japan) im Rennen. Schon 2018 und 2022 sind die Winterspiele in Asien, im südkoreanischen Pyeongchang und der chinesischen Hauptstadt Peking. (APA, 31.10. 2017)