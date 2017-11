"... dann bin ich auch ein Mädchen": Bipa-Spot mit Rapper Nazar und Kicker Konsel

Die Drogeriekette und die Agentur Serviceplan wollen mit Geschlechterklischees brechen

Wiener Neudorf – Die neue Bipa-Kampagne von Serviceplan startete Mitte Oktober, darin rufen Dagmar Koller und Lena Hoschek dazu auf, in jeder noch so wichtigen Rolle nicht auf den Spaß und vor allem auf sich selbst zu vergessen, derStandard.at berichtete. Die Kampagnen-Fortsetzung, die am Donnerstag mit City-Lights und am 6. November im TV startet, richtet sich jetzt dezidiert an Männer.

bipa

"Die Erzählweise des TV-Spots orientiert sich an weicheren menschlichen Eigenschaften, die eher mit Frauen in Verbindung gebracht werden – emotionale Stärke, Zärtlichkeit, Verantwortungsbewusstsein –, ordnet diese Männern zu und setzt Männer damit in einen Kontext außerhalb ihrer gesellschaftlichen Selbst- und Außenwahrnehmung. Die Kampagne zeigt auf, wie universell anwendbar vermeintlich weibliche und vermeintlich männliche Eigenschaften sein sollten und tatsächlich sind", sagt Bipa-Geschäftsführer Erich Riegler. Als Markenbotschafter sind der Rapper Nazar und Ex-Fußballer Michael Konsel im Einsatz.

foto: benedikt weiss Making-of mit Michael Konsel.

Nazar will "Klischees aufbrechen"

"Ich glaube, dass Kampagnen wie diese wichtig sind, um Klischees aufzubrechen und zu hinterfragen. Das kann bewirken, dass es ein Umdenken gibt, dass Männer auch in Karenz gehen, sich zu Hause an allen Arbeiten beteiligen und dass daran nichts Verwerfliches ist", sagt Nazar über seinen Zugang. (red, 2.11.2017)