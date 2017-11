Mysteryserien: Welche können Sie empfehlen?

Abgründige Handlungsstränge, übernatürliche Phänomene: Welche Mysteryserie schätzen Sie besonders?

Das unwirtliche Wetter des vergangenen Wochenendes fiel strategisch perfekt mit einem von vielen sehnsüchtig erwarteten Staffelstart zusammen: Die zweite Staffel von "Stranger Things" ist seit 27. Oktober zur Gänze auf Netflix zu sehen. Es gilt für Will, Mike, Dustin, Lucas und die übernatürlich begabte El wieder schleimige Kreaturen aus einer anderen Dimension und die ganz gewöhnlichen Schrecken der Frühpubertät zu bekämpfen – vor der permanenten Gefahr der kompletten Zerstörung durch ein riesiges Schattenmonster.

Geheimnisse überall

Mysteryserien stehen schon länger hoch im Kurs. Die am 1. Dezember auf Netflix startende deutsche Serie "Dark" über auf mysteriöse Weise verschwundene Kinder wird mit Spannung erwartet. Ebenso die zweite Staffel des "Akte X"-Reboots, einer Serie, die bereits in den 90er-Jahren große Erfolge gefeiert hat. Doch die Wahrheit ist immer noch da draußen, und so müssen sich Fox Mulder und Dana Scully keine Sorgen um ihre Jobs machen.

Dem Genre und seinen Geschichten sind durch die Öffnung ins Übersinnliche kaum Grenzen gesetzt. Daraus resultiert eine große thematische Vielfalt der Serien: untote Wiedergänger in "The Returned", das plötzliche Verschwinden von zwei Prozent der Weltbevölkerung in "The Leftovers" oder die Koexistenz von Upiren und Werwölfen in "Hemlock Grove", um nur einige zu nennen. Und will man selbst seinen Mysteryspürsinn einsetzen, empfiehlt sich der Blick zurück zu einem Klassiker des Übernatürlichen: In der moderierten Mystery-Serie "X-Faktor: Das Unfassbare" musste der Zuschauer entscheiden, welche der präsentierten Geschichten sich tatsächlich so zugetragen hatte und welche nicht.

Welche Mysteryserie ist die beste?

Wo können Sie richtig mitfiebern? Auf welche Serienfortsetzung freuen Sie sich, welche bereits abgesetzte Mysteryserie schauen Sie auch heute noch gerne? Welche hat Sie enttäuscht? Teilen Sie Ihre Serienempfehlungen im Forum! (aan, 2.11.2017)