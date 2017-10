Eröffnung Winter im MQ

Eröffnet wird der "Winter im MQ" am 09. November mit einem Konzert von SK Invitational (19.30h). Bereits ab 17h gibt es ein DJ Warm-Up. Zudem wird von 17-18h Charity-Punsch ausgeschenkt, der Erlös kommt der Österreichischen Krebshilfe zu Gute.

Die österreichische Band SK Invitational, formiert von dem Bassisten und Komponisten Stephan Kondert, vereint internationale Hiphop Legenden wie M.O.P., Homeboy Sandman, Sadat X oder TY mit Shooting Stars wie J Hoard und Lylit auf ihrem letzten Tonträger "Golden Crown". SK Invitational war 2010 unter anderem für den "Amadeus Austrian Music Award" in der Kategorie "HipHop/R’n’B" nominiert und hat seitdem mit ihren Produktionen gemeinsam mit Texta, Blumentopf, Fiva oder Nazar für Aufsehen gesorgt. Ihre Musik ist inspiriert von der Stadt New York, in der SK seit einigen Jahren lebt und arbeitet: Beats, Bläsersätze, drückende Grooves, eingehende Melodien, Raps aber auch ruhige Momente und immer wiederkehrende kurze experimentelle Einwürfe – die Vielfalt lässt jede einzelne Nummer zu einer eigenen spannenden Geschichte werden. Eigens für die Eröffnung des "Winter im MQ" lädt sich die 16-köpfige Band zusätzlich mehrere Gast-Artists ein um etwas Spezielles für das MQ auf die Bühne zu stellen – "großformatiger Big Band Sound bridging the gap between Vienna and NYC".

In Kooperation mit Red Bull

Medienpartner: FM4.

NAKED CAMEO & Klassik

Zwei weitere musikalische Live-Acts stehen im November und Dezember mit der "MQ Hofmusik Winter Edition" auf dem Programm: so ist am Donnerstag, 23.11., ab 18h "NAKED CAMEO" zu hören. Die vier Oberösterreicher waren letzten Herbst bei der Veranstaltungsreihe "Club Nolabel" zu Gast – kurz danach war ihr Label geboren. "NAKED CAMEO" verbinden simple Popsongs mit elektronischen Elementen. Ihre Debut-Doppelsingle "Luddite/Son House" ist der Vorbote zu ihrem bald via "Futuresfuture" erscheinenden Debütalbum.

Am Donnerstag 06.12., ab 18h wird es dann auch im Winter erstmals klassisch: in Kooperation mit der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien erarbeiten mehrere Formationen des "Instituts für Konzertfach Blas- und Schlaginstrumente" ein spezielles Programm für den "Winter im MQ": kleine Formationen werden an verschiedenen Orten im MQ für ca. fünf Minuten spielen, bevor es an einer anderen Stelle fließend weitergeht.

Winter Race & Micro-Extremebowling

Fans des Motorsports können beim "Winter Race" Autos im Miniaturformat über einen Hindernisparcours flitzen lassen.

Erweitert wird das Freizeitangebot dieses Jahr durch eine neue Attraktion – "Micro-Extremebowling": Extreme Bowling ist ein analoges, kinetisches Hybridspiel und präsentiert sich als eine Mischung zwischen Bowling, Billard und Golf. Der Spieler schießt dabei nicht direkt die Kegel an, sondern versucht mittels einer Rampe den richtigen Winkel einzujustieren und die Kegel über die Winkel zu treffen – "think, adjust and bowl". Die Bahn kann jederzeit durch verschiedene Winkeln und Hindernisse verändert werden, wodurch sich unendlich viele Spielmöglichkeiten ergeben. Damit wird von 16.11. bis 21.12. jeweils am Donnerstag (16-20h) Spiel und Spaß für Erwachsene und Kinder geboten.